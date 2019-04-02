В апреле 2019 года украинцев ждет 10 выходных дней, а школьники дополнительно отдохнут в день после выборов.

В апреле 2019 года в украинцев будет 10 выходных дней и 20 рабочих.

К обычным выходным в апреле добавляются еще два дополнительных и +1 для школьников.

Школьники отдыхают 1 апреля в связи с расположением избирательных участков в помещениях школы. Срок каникул после выборов определяет местное самоуправление.

Во всех школах Киева 1 апреля дети не выходят на учебу. В других регионах в большинстве случаев подобная ситуация, только кое-где выходные продолжены до 3 апреля с условием отработки.

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Пасха приходится на 28 апреля, поэтому 29 также выходной, а рабочий день 30 апреля переносится на 11 мая.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников Украины на 2019 год.