В 2019 году банкам придется отработать 3 внеплановых выходных из-за праздников.

Рабочие дни системы электронных платежей Национального банка Украины три раза в 2019 году будут переноситься через государственные праздники.

Вторник 30 апреля переносится на субботу 11 мая, понедельник 30 декабря – на субботу 21 декабря, а вторник 31 декабря – на субботу 28 декабря.

При необходимости 30 апреля, 30 и 31 декабря 2019 банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка.

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Кроме того, банки обязаны организовать своевременные выплаты пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов.

Ранее Факты ICTV писали, что в мае 2019 года украинцев ждет 10 выходных дней.