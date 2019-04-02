В Украине заканчивается подсчет голосов в первом туре выборов президента. Как проходило голосование, явка, нарушения, экзит-пол и результаты ЦИК – в материале Фактов ICTV.

В Украине заканчивается подсчет голосов на выборах президента.

По состоянию на 00.10 2 апреля ЦИК обработала 96.85% протоколов. Лидером первого тура становится Владимир Зеленский, который набрал 30.22%. На втором месте Петр Порошенко с результатом в 15.93%, а на третьей позиции Юлия Тимошенко – 13.39%.

Четвертым в списке стал Юрий Бойко – 11.63%, а пятым Анатолий Гриценко – 6.93%.

К слову, официальные результаты выборов практически совпадают с цифрами, которые обнародовал Национальный экзит-пол: Владимир Зеленский набрал 30,6%, Петр Порошенко – 17,8%, а Юлия Тимошенко – 14,2%.

Как проголосовали украинцы на выборах президента

Средняя явка – 63,52%

В большинстве регионов Украины лидирующие позиции занимает Владимир Зеленский. Речь идет о Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской, Ровенской областях.

Также Владимир Зеленский опередил своих оппонентов и в городе Киеве – 27.07% жителей столицы отдали свои голоса за него.

Петр Порошенко лидер во Львовской и Тернопольской областях. В Киеве за него проголосовали 25.60% избирателей.

Первое место в первом туре выборов в Ивано-Франковской области заняла Юлия Тимошенко.

Юрий Бойко побеждает в Донецкой и Луганской областях.

Результаты голосования на выборах среди бойцов ВСУ, которые делали свой выбор на спецучастках в зоне проведения ООС, демонстрируют поддержку, как Петру Порошенко – 9927 голосов, так и Владимиру Зеленскому – 9718.

По результатам заграничного округа (98,01% протоколов обработано) лидирует Петр Порошенко. За него проголосовали 38.58% избирателей. На втором месте Владимир Зеленский с результатом в 26.14% голов, а на третьем Анатолий Гриценко – 10.61%.

Реакция иностранных СМИ

Конечно, иностранные СМИ выборы в Украине не могли оставить без внимания, особенно тот факт, что побеждает комик.

Без шуток: комик выигрывает в первом туре выборов президента Украины

С таким заголовком вышел материал о первом туре выборов в Украине в Politico.

Комик Зеленский вступает в поединок с действующим президентом Порошенко, пишет Die Welt.

The Guardian в своем материале выразили опасения многих экспертов, что отсутствие опыта у Зеленского ставит под угрозу Украину, которая ведет войну против РФ.

Нарушения на выборах

В целом первый тур выборов президента Украины прошел спокойно. В ЦИК отметили, что день голосования состоялся в соответствии с законодательством, а ночь после волеизъявления также прошла без системных нарушений.

В Нацполиции отчитались о 2 605 нарушениях, только 61 из них было зафиксировано, как криминальное.

Самое большое количество криминальных производств зафиксировали в Днепропетровской области – 16.

Координатор гражданской сети Опора Ольга Айвазовская отметила, что самыми распространенными нарушениями стали разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

– И одно, и другое являются серьезным нарушением. Потому что фотографирование бюллетеня может иметь две предпосылки – просто желание обнародовать результаты голосования в соцсетях и также это может свидетельствовать о продаже своего голоса, – рассказала Ольга Айвазовская.

Также она добавила, что количество процедурных нарушений сократилось по сравнению с выборами в 2014 году.

Однако некоторые нарушения особенно выделяются на общем фоне. Так, в Сумской области избиратель запихнул в рот бюллетень, но не проглотил.

– Члены комиссии это увидели и прямо изо рта вытащили бюллетень. Объяснить свои действия он не смог, – говорят в ЦИК.

Курьезы во время голосования за президента Украины

Среди курьезных моментов на выборах президента можно отметить двух наблюдателей от общественных организаций.

– Причина конфликта была в том, что каждый из них пытался отвоевать право зафиксировать нарушения избирательного законодательства, – рассказывает заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

Министр МВД Арсен Аваков в студии Свободы слова рассказал, что курьезы не миновали и полицейских.

– Супруга одного из полицейских пришла на избирательный участок и потребовала, дабы муж не оставался в закрытом помещении с другим полицейским-женщиной. В результате произошла ссора и пришлось вызывать отдельный наряд полиции, – рассказал Аваков.

Также Факты ICTV писали, что в комитете Госдумы России порекомендовали принять заявление о непризнании выборов президента в Украине.