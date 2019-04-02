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Факты / Украина / Политика

Зеленский – 17 грн, а Насиров – 1000 грн: сколько кандидаты заплатили за голоса

ЦИК вот-вот обнародует окончательные результаты первого тура выборов президента. Факты ICTV посчитали, сколько обошелся кандидатам их рейтинг и сколько они потратили на каждый голос.

Зеленський

ЦИК уже обработала 99,7% протоколов, поэтому имеем почти точные данные по голосованию граждан. Во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Читайте: ЦИК – результаты выборов 2019 онлайн

Факты ICTV посчитали, сколько средств потратили кандидаты в президенты на каждый из голосов, которые они получили.

Как мы считали?

Кандидаты в президенты подавали в ЦИК промежуточные отчеты о своих избирательных фондах за период с 6 февраля по 18 марта. Кроме того, мы точно знаем, что каждый кандидат потратил дополнительных 2,5 млн на залог. Кроме Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Им залог вернут, поскольку они вышли во второй тур.

Итак, сопоставив расходы кандидатов с количеством избирателей, отдавших за них свой голос, можно предположить, сколько им стоили рейтинги.

Отметим, что статистка приведена на основе официальных данных кандидатов. Мы не знаем, сколько они тратили “в темную” и тратили ли вообще.

Кто стал лидером?

Наибольший избирательный фонд у действующего президента Петра Порошенко – 415 млн. гривен, причем он полностью состоит из собственных средств кандидата. Поэтому каждый голос его 15,94% обошелся президенту в среднем в 139 грн.

Были среди кандидатов и те, кто на избирательный фонд не потратил ни копейки – Александр Ващенко, Александр Данилюк, Сергей Носенко, Руслан Ригованов и Роман Насиров.

А у Геннадия Балашова, например, он составил всего около 20 тыс. грн, а у Ильи Кивы – 30 тыс. грн. По сравнению с миллионами остальных – это мало.

Дешевле всего голоса обошлись Игорю Смешко. Он потратил 1,8 млн + 2,5 млн залога, а его рейтинг составил 6,03%. Каждый его избиратель – это лишь 4 грн потраченных средств. Для сравнения Олег Ляшко потратил 83,9 млн и залог, а получил лишь 5,48% голосов, каждый из которых обошелся ему в 84 грн.

Лидером среди самых дорогих голосов стал Александр Соловьев – с его рейтингом 0,02% за него проголосовали 5354 человека, а фонд кандидата составил аж 8,3 млн грн. Поэтому за каждого избирателя он формально заплатил более 2 тыс. грн.

Факты ICTV публикуют полный список кандидатов выборов в Украине 2019 в порядке убывания – от тех, кому голоса обошлись дороже, к тем, кто сэкономил на предвыборной кампании.

  • Александр Соловьев – 2031 грн
  • Роман Насиров – 976 грн
  • Аркадий Корнацкий – 891 грн
  • Сергей Каплин – 834 грн
  • Сергей Носенко – 785 грн
  • Виталий Куприй – 592 грн
  • Александр Шевченко – 587 грн
  • Виталий Скоцик – 581 грн
  • Александр Данилюк – 536 грн
  • Андрей Новак – 467 грн
  • Руслан Ригованов – 451 грн
  • Александр Ващенко – 438 грн
  • Илья Кива – 434 грн
  • Николай Габер – 428 грн
  • Виктор Бондарь – 358 грн
  • Василий Журавлев – 317 грн
  • Игорь Шевченко – 265 грн
  • Валентин Наливайченко – 236 грн
  • Юрий Деревянко – 226 грн
  • Юрий Кармазин -195 грн
  • Владимир Петров – 187 грн
  • Ольга Богомолец – 182 грн
  • Инна Богословская – 154 грн
  • Александр Вилкул – 153 грн
  • Виктор Кривенко – 153 грн
  • Петр Порошенко – 139 грн
  • Юлия Литвиненко – 137 грн
  • Роман Бессмертный – 128 грн
  • Олег Ляшко – 84 грн
  • Анатолий Гриценко – 80 грн
  • Геннадий Балашов – 77 грн
  • Юлия Тимошенко – 66 грн
  • Руслан Кошулинский – 60 грн
  • Юрий Тимошенко – 26 грн
  • Юрий Бойко – 23 грн
  • Владимир Зеленский – 17 грн
  • Игорь Смешко – 4 грн

К слову, ранее Факты ICTV писали, чего ожидать от Порошенко и Зеленского во втором туре.

Фото: Getty Images

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