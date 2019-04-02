ЦИК вот-вот обнародует окончательные результаты первого тура выборов президента. Факты ICTV посчитали, сколько обошелся кандидатам их рейтинг и сколько они потратили на каждый голос.

ЦИК уже обработала 99,7% протоколов, поэтому имеем почти точные данные по голосованию граждан. Во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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Факты ICTV посчитали, сколько средств потратили кандидаты в президенты на каждый из голосов, которые они получили.

Как мы считали?

Кандидаты в президенты подавали в ЦИК промежуточные отчеты о своих избирательных фондах за период с 6 февраля по 18 марта. Кроме того, мы точно знаем, что каждый кандидат потратил дополнительных 2,5 млн на залог. Кроме Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Им залог вернут, поскольку они вышли во второй тур.

Итак, сопоставив расходы кандидатов с количеством избирателей, отдавших за них свой голос, можно предположить, сколько им стоили рейтинги.

Отметим, что статистка приведена на основе официальных данных кандидатов. Мы не знаем, сколько они тратили “в темную” и тратили ли вообще.

Кто стал лидером?

Наибольший избирательный фонд у действующего президента Петра Порошенко – 415 млн. гривен, причем он полностью состоит из собственных средств кандидата. Поэтому каждый голос его 15,94% обошелся президенту в среднем в 139 грн.

Были среди кандидатов и те, кто на избирательный фонд не потратил ни копейки – Александр Ващенко, Александр Данилюк, Сергей Носенко, Руслан Ригованов и Роман Насиров.

А у Геннадия Балашова, например, он составил всего около 20 тыс. грн, а у Ильи Кивы – 30 тыс. грн. По сравнению с миллионами остальных – это мало.

Дешевле всего голоса обошлись Игорю Смешко. Он потратил 1,8 млн + 2,5 млн залога, а его рейтинг составил 6,03%. Каждый его избиратель – это лишь 4 грн потраченных средств. Для сравнения Олег Ляшко потратил 83,9 млн и залог, а получил лишь 5,48% голосов, каждый из которых обошелся ему в 84 грн.

Лидером среди самых дорогих голосов стал Александр Соловьев – с его рейтингом 0,02% за него проголосовали 5354 человека, а фонд кандидата составил аж 8,3 млн грн. Поэтому за каждого избирателя он формально заплатил более 2 тыс. грн.

Факты ICTV публикуют полный список кандидатов выборов в Украине 2019 в порядке убывания – от тех, кому голоса обошлись дороже, к тем, кто сэкономил на предвыборной кампании.

Александр Соловьев – 2031 грн

Роман Насиров – 976 грн

Аркадий Корнацкий – 891 грн

Сергей Каплин – 834 грн

Сергей Носенко – 785 грн

Виталий Куприй – 592 грн

Александр Шевченко – 587 грн

Виталий Скоцик – 581 грн

Александр Данилюк – 536 грн

Андрей Новак – 467 грн

Руслан Ригованов – 451 грн

Александр Ващенко – 438 грн

Илья Кива – 434 грн

Николай Габер – 428 грн

Виктор Бондарь – 358 грн

Василий Журавлев – 317 грн

Игорь Шевченко – 265 грн

Валентин Наливайченко – 236 грн

Юрий Деревянко – 226 грн

Юрий Кармазин -195 грн

Владимир Петров – 187 грн

Ольга Богомолец – 182 грн

Инна Богословская – 154 грн

Александр Вилкул – 153 грн

Виктор Кривенко – 153 грн

Петр Порошенко – 139 грн

Юлия Литвиненко – 137 грн

Роман Бессмертный – 128 грн

Олег Ляшко – 84 грн

Анатолий Гриценко – 80 грн

Геннадий Балашов – 77 грн

Юлия Тимошенко – 66 грн

Руслан Кошулинский – 60 грн

Юрий Тимошенко – 26 грн

Юрий Бойко – 23 грн

Владимир Зеленский – 17 грн

Игорь Смешко – 4 грн

К слову, ранее Факты ICTV писали, чего ожидать от Порошенко и Зеленского во втором туре.