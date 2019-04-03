В государственное предприятие НСК Олимпийский не поступало никаких официальных заявок о проведении дебатов между кандидатами в президенты Украины.

Дебаты на НСК Олимпийский между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко с руководством стадиона не обсуждались. Это является личной инициативой Зеленского.

– Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК Олимпийский в Киеве – является его собственной инициативой. Оно не обсуждалось с руководством госпредприятия и не согласовывалось с графиком проведения мероприятий на стадионе, – говорится в сообщении.

В случае поступления соответствующих предложений администрация НСК Олимпийский будет рассматривать их в рабочем порядке.

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Напомним, что сегодня Владимир Зеленский вызвал на дебаты Петра Порошенко и дал ему ровно 24 часа на ответ.

Ответ долго ждать не пришлось, народный депутат от Блока Петра Порошенко Мария Ионова заявила, что Порошенко не будет участвовать в дебатах на НСК Олимпийский.

Источник: Olympic NSC