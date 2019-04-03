Петр Порошенко отреагировал на заявление Владимира Зеленского провести дебаты кандидатов в президенты на НСК Олимпийский.

Будут ли дебаты между кандидатами в президенты и могут ли состоятся дебаты на НСК Олимпийский? Петр Порошенко отреагировал на заявление Владимира Зеленского о месте дебатов опросом в Telegram:

– Закон О выборах Президента Украины определяет, что Теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире”. На самом деле, вопрос риторический, но как бы действовал ты?, – написал Порошенко.

Хотя вопрос и был риторическим, украинцы все же ответили на него: 84% не нарушили бы закон и поступили в соответствии с нормами.

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Напомним, что сегодня Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, обозначив место встречи на НСК Олимпийский.

Позже у Порошенко отреагировали на заявление опонента и заявили, что “Порошенко – европеец и он на стадионе не будет встречаться”.

В НСК Олимпийском также отреагировали на вызов Зеленского, отметив, что никаких официальных заявок о проведении дебатов между кандидатами в президенты Украины.