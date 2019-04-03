Народный депутат от Блока Петра Порошенко Мария Ионова заявила, что Порошенко не будет участвовать в дебатах на НСК Олимпийский.

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Мария Ионова сказала, что Порошенко не будет участвовать в дебатах, которые будут проводиться на стадионе НСК Олимпийский.

– Президент Порошенко – европеец и он на стадионе не будет встречаться, – сказала Ионова.

По ее словам, для дебатов подойдет телестудия, в которой можно профессионально их провести.

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В НСК Олимпийский заявили, что не получали никаких заявок на проведение дебатов между кандидатами в президенты.

Напомним, кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты и предложил провести их на стадионе НСК Олимпийский.