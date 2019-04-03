Результаты выборов 2019 подсчитаны на 99,90%. Лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский.

На выборах президента Украины все еще происходит подсчет результатов.

Лидерство после обработки 99,90% держит Владимир Зеленский.

Его результат на данный момент 30,23%.

На втором месте идет Петр Порошенко, набравший 15,95% голосов.

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Юлия Тимошенко с показателем в 13,39% еще ранее потеряла шанс выйти во второй тур.

К слову, Факты ICTV проанализировали, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре выборов, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.