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Факты / Украина / Политика

До оглашения результата первого тура остается 0,1%

Результаты выборов 2019 подсчитаны на 99,90%. Лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский.

До оглашения результата первого тура остается 0,1%

На выборах президента Украины все еще происходит подсчет результатов.

Лидерство после обработки 99,90% держит Владимир Зеленский.

Его результат на данный момент 30,23%.

На втором месте идет Петр Порошенко, набравший 15,95% голосов.

Читайте: Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)

Юлия Тимошенко  с показателем в 13,39% еще ранее потеряла шанс выйти во второй тур.

К слову, Факты ICTV проанализировали, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре выборов, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.

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