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Факты / Украина / Общество

Когда в Киеве отключат отопление – дата

Централизованное отопление в Киеве отключат с 6 апреля.

Когда в Киеве отключат отопление – дата

В Киеве отключат централизованное отопление на 10 дней раньше, чем планировали – 6 апреля.

Как сообщил во время брифинга заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, соответствующее решение было принято после прогноза Укргидрометцентра о стабильном потеплении.

По прогнозам синоптиков, вскоре средняя суточная температура будет составлять +8°. Поэтому было принято решение отключить отопление на этой неделе.

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Отопление в больницах может быть продлено. Этот вопрос будет решаться по индивидуальным заявкам по решениям главных врачей.

К слову, всего на отключение тепла по всему Киеву понадобится три дня.

Ранее Факты ICTV писали о том, когда в Одессе отключат отопление.

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