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Факты / Украина / Общество

Когда возобновят нерегулярное авиасообщение с РФ – Гройсман назвал условие

Нерегулярное авиасообщение с РФ будет восстановлено только после того, как она прекратит агрессию в Украине.

Когда возобновят нерегулярное авиасообщение с РФ – Гройсман назвал условие

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что нерегулярное авиасообщение с РФ возобновят лишь после того, как она прекратит агрессию в Украине.

Гройсман добавил, что все должны понимать, что ни у одного политика нет права унижать государство, даже если он является сторонником другой идеологии.

– Пока Россия не вернется к цивилизованному состоянию и не превратится из страны агрессора на цивилизованную страну – такие ограничения будут действовать, – сказал премьер-министр.

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Напомним, на заседании Кабинета министров приняли решение о запрете нерегулярного авиасообщения с Россией.

Это было сделано из-за перелета в РФ кандидата в президенты Украины Юрия Бойко.

Источник: Укринформ

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