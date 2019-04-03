В Мангушском районе Донецкой области расследуют факт возможной фальсификации голосов на выборах президента Украины.

В Донецкой области члены одной из территориальных избирательных комиссий обратились в полицию о нарушении избирательного процесса на выборах президента Украины.

По их словам данные, переданные в ЦИК о распределении голосов между кандидатами в президенты Украины, не совпадают с информацией, изложенной на официальном сайте ЦИК.

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Речь идет о разнице в пользу одного из кандидатов, которую увеличили в 9 раз.

Указанный факт внесен в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ст.158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов) УК Украины.

Следствие должно установить, на каком этапе появились разногласия, и лиц, причастных к возможной фальсификации.

К слову, в Нацполиции рассказали, что во время выборов президента Украины было зафиксировано более 2 тыс. нарушений.