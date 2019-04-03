НАТО в 2008 году отложило членство Украины и Грузии. Из-за этой стратегической ошибки РФ оккупировала Южную Осетию и Абхазию, аннексировала Крым и поддерживает боевиков на Донбассе.

– Роковое решение НАТО от 2008 года отложить членство Украины и Грузии было стратегической ошибкой, которая стала фактором российского вторжения и оккупации грузинских Южной Осетии и Абхазии, аннексии Крыма и поддержки войны на востоке Украины, – пишет The Times.

В статье к 70-летию НАТО отмечается, что российская агрессия в этих странах требует более решительного ответа Альянса.

– Поддержка Украины и Грузии содержит риск эскалации, но и повышает ставки для Кремля, – пишет автор публикации.

Читайте: Два корабля НАТО вошли в порт Одессы

Напомним, 19 февраля Петр Порошенко подписал закон о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО.