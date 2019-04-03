Действующий президент Украины Петр Порошенко по результатам первого тура выборов проходит во второй, в котором поборется за кресло главы государства. Факты ICTV предлагают вспомнить основные положения предвыборной программы кандидата в президенты.
По результатам первого тура выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
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Предвыборная программа Петра Порошенко – Великое государство свободных и счастливых людей
Главные обещания Порошенко очертил в четырех пунктах программы.
Своим путем – к большой цели
Этот путь Порошенко видит прежде всего в членстве Украины в Евросоюзе и НАТО – в 2023 году подача заявки на вступление в ЕС, а дальше получение Плана действий по членству в Альянсе.
Но перед этим кандидат обещает достижения:
- высоких стандартов жизни людей;
- верховенства права;
- безопасности и защиты государства;
- регионального лидерства в аграрном секторе Европы;
- вхождение в пятерку мировых лидеров ІТ-сектора;
- стать одной из десяти наиболее посещаемых стран Европы.
Прочный фундамент великой державы
В этом блоке Порошенко обещает:
- завершить создание системы противоракетной и противовоздушной обороны;
- модернизировать флот и воздушные силы;
- продолжить линию на восстановление территориальной целостности Украины, возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма политико-дипломатическим путем.
От преодоления бедности к устойчивому развитию
Преодоление бедности – основная задача предвыборной программы Порошенко.
– Для нас главное – каждый человек, его счастье, возможности свободной самореализации и достойной жизни. Поэтому базовым принципом нашей политики является “деньги ходят за людьми”. И это касается и образовательной реформы, и изменений в системе здравоохранения, и политики социальной защиты, и любой другой реформы, – говорится в программе.
Прорыв и качественные изменения в экономике
Его стратегия перехода от глубокого кризиса и борьбы за выживание к устойчивому развитию базируется на пяти секторах экономики, где Украина может выйти на лидерские позиции:
- аграрный сектор: когда экспорт переработанной продукции будет значительно превышать продажи сырья;
- ИТ-сектор: превращение его в креативную индустрию с развитием высоких технологий;
- авиастроение и космическая отрасли;
- судостроение;
- оборонно-промышленный комплекс.
Кроме того, улучшение инфраструктуры станет толчком для туристической отрасли, что позволит Украине войти в десятку самых популярных культурно-туристических направлений в Европе.
Петро Порошенко – передвиборча програма 2019
К слову, социолог Ирина Бекешкина рассказала, как Петр Порошенко может победить во втором туре выборов президента Украины.