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Факты / Украина / Политика

Предвыборная программа Порошенко: главные тезисы и обещания

Действующий президент Украины Петр Порошенко по результатам первого тура выборов проходит во второй, в котором поборется за кресло главы государства. Факты ICTV предлагают вспомнить основные положения предвыборной программы кандидата в президенты.

Предвыборная программа Порошенко: главные тезисы и обещания

По результатам первого тура выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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Предвыборная программа Петра Порошенко – Великое государство свободных и счастливых людей

Главные обещания Порошенко очертил в четырех пунктах программы.

Своим путем – к большой цели

Этот путь Порошенко видит прежде всего в членстве Украины в Евросоюзе и НАТО – в 2023 году подача заявки на вступление в ЕС, а дальше получение Плана действий по членству в Альянсе.

Но перед этим кандидат обещает достижения:

  • высоких стандартов жизни людей;
  • верховенства права;
  • безопасности и защиты государства;
  • регионального лидерства в аграрном секторе Европы;
  • вхождение в пятерку мировых лидеров ІТ-сектора;
  • стать одной из десяти наиболее посещаемых стран Европы.

Прочный фундамент великой державы

В этом блоке Порошенко обещает:

  • завершить создание системы противоракетной и противовоздушной обороны;
  • модернизировать флот и воздушные силы;
  • продолжить линию на восстановление территориальной целостности Украины, возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма политико-дипломатическим путем.

От преодоления бедности к устойчивому развитию

Преодоление бедности – основная задача предвыборной программы Порошенко.

– Для нас главное – каждый человек, его счастье, возможности свободной самореализации и достойной жизни. Поэтому базовым принципом нашей политики является “деньги ходят за людьми”. И это касается и образовательной реформы, и изменений в системе здравоохранения, и политики социальной защиты, и любой другой реформы, – говорится в программе.

Прорыв и качественные изменения в экономике

Его стратегия перехода от глубокого кризиса и борьбы за выживание к устойчивому развитию базируется на пяти секторах экономики, где Украина может выйти на лидерские позиции:

  • аграрный сектор: когда экспорт переработанной продукции будет значительно превышать продажи сырья;
  • ИТ-сектор: превращение его в креативную индустрию с развитием высоких технологий;
  • авиастроение и космическая отрасли;
  • судостроение;
  • оборонно-промышленный комплекс.

Кроме того, улучшение инфраструктуры станет толчком для туристической отрасли, что позволит Украине войти в десятку самых популярных культурно-туристических направлений в Европе.

 

Петро Порошенко – передвиборча програма 2019

К слову, социолог Ирина Бекешкина рассказала, как Петр Порошенко может победить во втором туре выборов президента Украины.

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