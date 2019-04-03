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Факты / Украина / Общество

В Киеве должникам за коммуналку будут начислять пеню

Киевлянам, у которых есть долги за коммунальные услуги, с 1 мая будет начисляться пеня.

Комуналка

В Киеве с 1 мая вводится пеня за долги за предоставленные коммунальные услуги.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев заявил, что пеня небольшая, скорее, символическая, но это принципиальная позиция в отношении неплательщиков.

В то же время он обещает индивидуальный подход к людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, а киевлян, которые намеренно не платят, будут заставлять.

ЧитайтеЗадолженность за коммуналку: как узнать и что делать

Факты ICTV рассказывали о том, что делать с завышенными цифрами в платежках за коммуналку.

Источник: Сегодня

Фото: Dreamstime

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