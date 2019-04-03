На сегодняшний день никому не удастся посчитать, как перераспределятся голоса во втором туре выборов президента Украины.

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что то, как перераспределятся голоса во втором туре выборов президента, будет зависеть от кампании кандидатов.

По его словам, использовать в таком случае исключительно математический метод нецелесообразно, поскольку результаты второго тура выборов президента будут зависеть от программ кандидатов, а также формата противостояния.

Кроме того, повлиять на результат может и позиция других политических сил по поддержке того или иного кандидата во втором туре.

Кошель добавил, что сейчас политические силы публично не поддерживают ни одного из кандидатов, которые выходят во второй тур выборов.

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К слову, Факты ICTV подсчитали, во сколько обошелся кандидатам в президенты их рейтинг и сколько им пришлось потратить на каждый голос.