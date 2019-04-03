Если кандидаты в президенты Украины откажутся от дебатов во втором туре, то они нарушат закон.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что кандидаты в президенты Украины нарушат закон, если решат отказаться от дебатов перед вторым туром выборов.

По его словам, норма о дебатах предусмотрена действующим законом, а это значит, что отказ от участия в них можно расценивать как нарушение.

Он считает, что перед вторым туром выборов важно, чтобы народ Украины увидел дискуссию между кандидатами.

– Даже не дискуссию, а ответы на ключевые вопросы. Это крайне важно, потому что по этим ключевым вопросам мы будем дальше оценивать работу избранного президента – сто дней, полгода, год, – сказал Кошель.

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