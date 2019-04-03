В России отреагировали на планы НАТО по введению черноморского пакета для обеспечения прохода украинских кораблей через Керченский пролив.

Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич обещает жесткую реакцию в ответ на пакет военных мер НАТО по сдерживанию российской агрессии, который будет гарантировать безопасность прохода украинских судов через Керченский пролив и в Азовском море.

– Все будет жестко пресечено, идет ли речь об украинских, американских или чьих-то других кораблях, – сказал он.

Ранее представитель США при НАТО Кэй Бейли Гатчисон заявила, что Альянс намерен отправить свои корабли в Черное море, чтобы обеспечить украинским судам возможность пройти Керченский пролив.

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Напомним, США продлили санкции против России, которые были введены в связи с аннексией Крыма и агрессией РФ в Украине.