Как проверить себя в списке избирателей и что делать, когда вас там нет – объясняем в материале.

Перед выборами работники госреестра составляют списки избирателей, туда вписывают всех граждан Украины, которым исполнилось 18 лет, кроме тех, кого суд признал недееспособными.

Для начала зайдите на сайт Государственного реестра избирателей и проверьте есть ли вы в списках, если нет – регистрируйтесь.

Как зарегистрироваться

Надо обратиться в отдел ведения государственного реестра избирателей и написать заявление.

Второй тур запланирован на 21 апреля, поэтому регистрация будет проводиться в период с 11 по 15 апреля.

Если вы скажем, зарегистрированные в Киеве и вас нет в списках, то к заявлению вы добавляете только копию паспорта.

Как изменить место регистраци

Кроме копий паспорта нужна справка, которая аргументирует изменение места голосования.

Справка с места учебы или работы;

Справка о праве собственности или аренду жилья;

Документы о рабочей командировке (если есть).

Если голосуете за рубежом

Автоматически в списки избирателей на зарубежных участках попадают совершеннолетние украинцы, ставшие на консульский учет и которые по своему избирательному адресу относятся к этому заграничному избирательному участку.

Если вы не стоите на учете, нужно обратиться с заявлением об изменении избирательного адреса в зарубежную дипломатическую организацию по месту жительства или пребывания.

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К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство избирателя – заграничный, дипломатический или служебный паспорт либо временное удостоверение гражданина Украины.

Если вы из Крыма или Донбасса

Вы можете обратиться в любой отдел ведения госреестра избирателей на подконтрольной Украине территории. К заявлению добавляете только копию паспорта, где указано место регистрации на оккупированных территориях.

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Второй тур выборов назначен на 21 апреля.