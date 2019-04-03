Как проверить себя в списке избирателей и что делать, когда вас там нет – объясняем в материале.
Перед выборами работники госреестра составляют списки избирателей, туда вписывают всех граждан Украины, которым исполнилось 18 лет, кроме тех, кого суд признал недееспособными.
Для начала зайдите на сайт Государственного реестра избирателей и проверьте есть ли вы в списках, если нет – регистрируйтесь.
Как зарегистрироваться
Надо обратиться в отдел ведения государственного реестра избирателей и написать заявление.
Второй тур запланирован на 21 апреля, поэтому регистрация будет проводиться в период с 11 по 15 апреля.
Если вы скажем, зарегистрированные в Киеве и вас нет в списках, то к заявлению вы добавляете только копию паспорта.
Как изменить место регистраци
Кроме копий паспорта нужна справка, которая аргументирует изменение места голосования.
- Справка с места учебы или работы;
- Справка о праве собственности или аренду жилья;
- Документы о рабочей командировке (если есть).
Если голосуете за рубежом
Автоматически в списки избирателей на зарубежных участках попадают совершеннолетние украинцы, ставшие на консульский учет и которые по своему избирательному адресу относятся к этому заграничному избирательному участку.
Если вы не стоите на учете, нужно обратиться с заявлением об изменении избирательного адреса в зарубежную дипломатическую организацию по месту жительства или пребывания.
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К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство избирателя – заграничный, дипломатический или служебный паспорт либо временное удостоверение гражданина Украины.
Если вы из Крыма или Донбасса
Вы можете обратиться в любой отдел ведения госреестра избирателей на подконтрольной Украине территории. К заявлению добавляете только копию паспорта, где указано место регистрации на оккупированных территориях.
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Второй тур выборов назначен на 21 апреля.