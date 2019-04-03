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Факты / Украина / Политика

Как зарегистрироваться для голосования во втором туре выборов

Как проверить себя в списке избирателей и что делать, когда вас там нет – объясняем в материале.

Вибори в Україні

Перед выборами работники госреестра составляют списки избирателей, туда вписывают всех граждан Украины, которым исполнилось 18 лет, кроме тех, кого суд признал недееспособными.

Для начала зайдите на сайт Государственного реестра избирателей и проверьте есть ли вы в списках, если нет – регистрируйтесь.

Как зарегистрироваться

Надо обратиться в отдел ведения государственного реестра избирателей и написать заявление.

Второй тур запланирован на 21 апреля, поэтому регистрация будет проводиться в период с 11 по 15 апреля.

Если вы скажем, зарегистрированные в Киеве и вас нет в списках, то к заявлению вы добавляете только копию паспорта.

Как изменить место регистраци

Кроме копий паспорта нужна справка, которая аргументирует изменение места голосования.

  • Справка с места учебы или работы;
  • Справка о праве собственности или аренду жилья;
  • Документы о рабочей командировке (если есть).

Если голосуете за рубежом

Автоматически в списки избирателей на зарубежных участках попадают совершеннолетние украинцы, ставшие на консульский учет и которые по своему избирательному адресу относятся к этому заграничному избирательному участку.

Если вы не стоите на учете, нужно обратиться с заявлением об изменении избирательного адреса в зарубежную дипломатическую организацию по месту жительства или пребывания.

ЧитайтеДанные экзитпола: выборы 2019

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство избирателя – заграничный, дипломатический или служебный паспорт либо временное удостоверение гражданина Украины.

Если вы из Крыма или Донбасса

Вы можете обратиться в любой отдел ведения госреестра избирателей на подконтрольной Украине территории. К заявлению добавляете только копию паспорта, где указано место регистрации на оккупированных территориях.

К слову, Факты ICTV проанализировали, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре выборов, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

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