ЦИК обратилась к кандидатам в президенты Украины с призывом воздержаться от дискуссии о дебатах до объявления результатов первого тура.

ЦИК обратилась к кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко с призывом воздержаться от обсуждения дебатов до официального объявления результатов первого тура.

В ЦИК отметили, что до установления результатов выборов 31 марта проведения предвыборной агитации в любых ее формах является грубым нарушением требований закона.

– Дискуссии между субъектами избирательного процесса о месте и условиях проведения теледебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация, – отметили в ЦИК.

Проведение теледебатов предусмотрено ч.1-5 ст. 62 Закона Украины, а поэтому ЦИК обеспечит проведение теледебатов, а НСТУ организует их проведение в соответствии с требованиями законодательства.

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Агитация перед вторым туром стартует на следующий день после назначения повторного голосования, а заканчивает в 24.00 последней пятницы перед выборами.

Дебаты за счет средств госбюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19.00 и 22.00 в прямом эфире, продолжительность – не менее 60 минут.

Местом проведения дебатов является НОТУ. Кроме того, оформление студии не может содержать агитацию. В теледебатах нельзя участвовать представителям кандидатов.

Кандидаты в президенты имеют право проводить перевыборную агитацию в разных формах, но только за счет средств избирательного фонда кандидата.

Ранее Факты ICTV писали, что теледебаты перед вторым туром президентских выборов 19 апреля обязательно состоятся на Суспільному, даже если кандидаты откажутся от участия в них.