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Факты / Украина / Политика

Нужны ли дебаты перед вторым туром выборов – опрос

Кандидаты в президенты должны дебатировать перед вторым туром выборов, так считают 73,5% украинцев.

Дебати кандидатів

Перед вторым туром должны состояться дебаты, потому что этого хочет 73,5% электората. Такой показатель обнародовали в социологическом опросе, который проводил фонд Демократические инициативы совместно с КМИС.

43,8% опрошенных считают, что кандидаты, которые выходят во второй тур президентских выборов, должны обязательно участвовать в публичных дебатах между собой. А 29,7% респондентов ответили, что кандидатам желательно дебатировать.

17,8%  – не видят необходимости в проведении дебатов, а 8,8% не могут ответить на этот вопрос.

Читайте: Что такое дебаты и для чего они нужны

Смотреть теледебаты в любом случае будут 42% респондентов, а 31% – если дискуссия будет интересной и содержательной.

20,9% – не будут смотреть, 6% – затруднились ответить.

Украинцы также назвали пять тем дебатов, обсуждение которых хотелось бы услышать.

Они касаются достижения мира на Донбассе, освобождение оккупированных территорий и их интеграции, преодоление коррупции в Украине, программы развития страны на годы президентства и на далекую перспективу, а также готовность решать проблемы страны в первую очередь.

Опрошено 1,6 тыс. человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма в период с 20 по 26 марта.

Нужны ли дебаты перед вторым туром выборов?

Результаты

Напомним, Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и он принял вызов. Когда состоятся дебаты и какие шансы у кандидатов – разобрались Факты ICTV.

Фото: Dreamstime

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