Кандидаты в президенты должны дебатировать перед вторым туром выборов, так считают 73,5% украинцев.

Перед вторым туром должны состояться дебаты, потому что этого хочет 73,5% электората. Такой показатель обнародовали в социологическом опросе, который проводил фонд Демократические инициативы совместно с КМИС.

43,8% опрошенных считают, что кандидаты, которые выходят во второй тур президентских выборов, должны обязательно участвовать в публичных дебатах между собой. А 29,7% респондентов ответили, что кандидатам желательно дебатировать.

17,8% – не видят необходимости в проведении дебатов, а 8,8% не могут ответить на этот вопрос.

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Смотреть теледебаты в любом случае будут 42% респондентов, а 31% – если дискуссия будет интересной и содержательной.

20,9% – не будут смотреть, 6% – затруднились ответить.