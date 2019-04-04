PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Дебаты Порошенко и Зеленского: аренду Олимпийского оплатят налогоплательщики

НСК Олимпийский для дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко нужно будет оплатить бюджетными средствами.

дебаты

Координатор гражданской сети Опора Ольга Айвазовская напомнила, что согласно с законодательством Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко придется или участвовать в дебатах на стадионе и официальных – в студии НОТУ или же оплатить из бюджетных средств аренду НСК Олимпийский.

Читайте: ЦИК – результаты выборов 2019 (ОНЛАЙН)

Она отметила, что закон дает право кандидатам проводить дебаты исключительно за счет избирательного фонда.

– Все имеют право ходить на эфиры, дебатировать, спорить и доказывать свою позицию, но если речь о формате стадиона, то расходы на него должны быть покрыты официально самыми же кандидатами в равной пропорции, – написала она.

Также она обратила внимание на то, что закон обязывает Общественное организовать дебаты на деньги налогоплательщиков, но их бесплатно могут транслировать другие телеканалы.

Айвазовская добавила, что формат дебатов будут определять вещатель и ведущие, которые должны быть равно удаленными от всех.

Напомним, Владимир Зеленский вызвал на дебаты Петра Порошенко на НСК Олимпийский и дал ему 24 часа на ответ.

4 апреля президент принял его вызов.

Источник: Ольга Айвазовская/Facebook

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

У Зеленского назвали условия, при которых могут пройти дебаты
Что такое дебаты и для чего они нужны
Дебаты Порошенко и Зеленского: Притула готов стать модератором
У Зеленского ответили, кто является правообладателем видео о дебатах
Дебаты кандидатов в президенты: почему не прижились и увидим ли на выборах 2019
Выборы 2019: команда Порошенко перечислила свои ошибки
Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском: законно ли и кто заплатит
Зеленский вызывает президента на дебаты – ответ Порошенко
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка