НСК Олимпийский для дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко нужно будет оплатить бюджетными средствами.

Координатор гражданской сети Опора Ольга Айвазовская напомнила, что согласно с законодательством Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко придется или участвовать в дебатах на стадионе и официальных – в студии НОТУ или же оплатить из бюджетных средств аренду НСК Олимпийский.

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Она отметила, что закон дает право кандидатам проводить дебаты исключительно за счет избирательного фонда.

– Все имеют право ходить на эфиры, дебатировать, спорить и доказывать свою позицию, но если речь о формате стадиона, то расходы на него должны быть покрыты официально самыми же кандидатами в равной пропорции, – написала она.

Также она обратила внимание на то, что закон обязывает Общественное организовать дебаты на деньги налогоплательщиков, но их бесплатно могут транслировать другие телеканалы.

Айвазовская добавила, что формат дебатов будут определять вещатель и ведущие, которые должны быть равно удаленными от всех.

Напомним, Владимир Зеленский вызвал на дебаты Петра Порошенко на НСК Олимпийский и дал ему 24 часа на ответ.

4 апреля президент принял его вызов.

Источник: Ольга Айвазовская/Facebook