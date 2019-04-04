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Факты / Украина / Политика

Дебаты Порошенко и Зеленского: Притула готов стать модератором

Украинский шоумен Сергей Притула заявил, что готов стать модератором на дебатах между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Сергій Притула

Украинский шоумен Сергей Притула предложил в Facebook свою кандидатуру на роль модератора на дебатах между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Он также сообщил, что будет находиться на гастролях 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 и 17 апреля.

В любой другой день Притула пообещал бесплатно работать модератором на дебатах.

– Мой номер есть у обоих. Где НСК Олимпийский я знаю. Свистите, если что. Будьте готовы, что спрошу чей Крым, – написал шоумен.

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Напомним, кандидат в президенты Петр Порошенко согласился на предложение своего оппонента Владимира Зеленского на проведение дебатов на стадионе НСК Олимпийский.

Фото: Сергей Притула

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