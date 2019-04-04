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Факты / Украина / Политика

Кто будет вести дебаты между Зеленским и Порошенко

Ведущими дебатов между кандидатами в президенты станут журналисты Павел Казарин и Мирослава Барчук.

Кто будет вести дебаты между Зеленским и Порошенко

Модератороми дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского перед вторым туром станут журналисты Павел Казарин и Мирослава Барчук.

Речь идет об официальных дебатах, которые будет транслировать Общественный вещатель 19 апреля в 20.00.

– Предполагается, что ведущим будет тот же модератор, который был ведущим Обратного отсчета, имеется в виду Павел Казарин, а те дебаты, которые должны быть в пятницу, должна вести Мирослава Барчук, – заявил глава НОТУ Зураб Аласания во время заседания круглого стола Дебаты кандидатов в Президенты: нужны избирателям и о чем?

Читайте: Дебаты кандидатов в президенты: когда, где и кто модератор

Журналист и телеведущий Павел Казарин назвал главную дилемму этой ситуации.

– Если дебаты действительно пройдут на Олимпийском, то их могут объявить теми же обязательными, которые финансируются из бюджета Украины и транслируются Общественным вещателем – это одна история, – отметил Казарин.

Также он добавил, что кандидаты могут объявить дебаты на НСК не основными, а дополнительными.

Согласится ли Владимир Зеленский на дебаты?

  • Да 75%, 6 голосов
    6 голосов 75%
    75%
  • Нет 25%, 2 голоса
    2 голоса 25%
    25%
Всего голосов: 8

Ранее Сергей Притула заявил, что готов стать модератором на дебатах между кандидатами в президенты. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть Юлию Тимошенко модератором на дебатах.

Фото: UA: Суспільне мовлення

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