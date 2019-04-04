Ведущими дебатов между кандидатами в президенты станут журналисты Павел Казарин и Мирослава Барчук.
Модератороми дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского перед вторым туром станут журналисты Павел Казарин и Мирослава Барчук.
Речь идет об официальных дебатах, которые будет транслировать Общественный вещатель 19 апреля в 20.00.
– Предполагается, что ведущим будет тот же модератор, который был ведущим Обратного отсчета, имеется в виду Павел Казарин, а те дебаты, которые должны быть в пятницу, должна вести Мирослава Барчук, – заявил глава НОТУ Зураб Аласания во время заседания круглого стола Дебаты кандидатов в Президенты: нужны избирателям и о чем?
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Журналист и телеведущий Павел Казарин назвал главную дилемму этой ситуации.
– Если дебаты действительно пройдут на Олимпийском, то их могут объявить теми же обязательными, которые финансируются из бюджета Украины и транслируются Общественным вещателем – это одна история, – отметил Казарин.
Также он добавил, что кандидаты могут объявить дебаты на НСК не основными, а дополнительными.
Согласится ли Владимир Зеленский на дебаты?
- Да 75%, 6 голосов6 голосов 75%75%
- Нет 25%, 2 голоса2 голоса 25%25%
Ранее Сергей Притула заявил, что готов стать модератором на дебатах между кандидатами в президенты. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть Юлию Тимошенко модератором на дебатах.
Фото: UA: Суспільне мовлення