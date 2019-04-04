В выходные в Украине потеплеет на несколько градусов. Будет преобладать солнечная погода, только на Благовещение, 7 апреля, возможны дожди.
В субботу, 6 апреля, на всей территории страны без осадков.
Жарче всего будет на Закарпатье – до +19, на два градуса ниже в южных регионах.
На западе, в центре и на севере преимущественно от +12 до +14, в восточных областях +12.
В Киеве сухо, ночью 2-4, а днем 12-14 градусов тепла.
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На воскресенье, 7 апреля, синоптики прогнозируют дожди на всей территории Украины, однако будет тепло.
До +19 на юге и Закарпатье, в центре +16, на западе +15, в северных и восточных областях до +14.
В столице на Благовещение дождь, ночью 4-6, днем 12-14 выше нуля.
Напомним, в апреле средняя месячная температура воздуха будет составлять 9-12°.