В выходные в Украине потеплеет на несколько градусов. Будет преобладать солнечная погода, только на Благовещение, 7 апреля, возможны дожди.

В субботу, 6 апреля, на всей территории страны без осадков.

Жарче всего будет на Закарпатье – до +19, на два градуса ниже в южных регионах.

На западе, в центре и на севере преимущественно от +12 до +14, в восточных областях +12.

В Киеве сухо, ночью 2-4, а днем ​​12-14 градусов тепла.

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На воскресенье, 7 апреля, синоптики прогнозируют дожди на всей территории Украины, однако будет тепло.

До +19 на юге и Закарпатье, в центре +16, на западе +15, в северных и восточных областях до +14.

В столице на Благовещение дождь, ночью 4-6, днем ​​12-14 выше нуля.

Напомним, в апреле средняя месячная температура воздуха будет составлять 9-12°.