Подозреваемый по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер отказался проходить экспертизу на полиграфе. Его сторона объяснила это отсутствием следователя, который на самом деле ждал Мангера.

Председателя Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, вызвали для прохождения экспертизы на полиграфе.

Но тестирование не прошло, поскольку защита посоветовала Мангеру воздержаться.

– Тестирования не было по рекомендации адвокатов. Они вместе с подзащитным решили не проходить тестирование, – сообщили в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Адвокат Александр Шадрин заявил, что тестирование не произошло из-за процедурных препятствий.

– Насколько я знаю, не явился следователь, поэтому возникли процедурные нюансы и тестирования не произошло, – отметил Шадрин.

Однако в пресс-службе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз отметили, что следователь сегодня был на рабочем месте.

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Напомним, суд обязал подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера надеть электронный браслет и сдать загранпаспорта.