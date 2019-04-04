Министры иностранных дел НАТО согласовали программу по усилению присутствия в Черноморском регионе.

Министры иностранных дел стран НАТО утвердили план касательно усиления присутствия Альянса в Черноморском регионе.

Такое решение было принято в связи с агрессивными действиями России.

– Мы обсуждали, что можем сделать для усиления безопасности в Черноморском регионе. Мы согласовали пакет мер, которые позволят улучшить нашу осведомленность о ситуации на местах и ​​усилить поддержку Украины и Грузии, – сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Меры коснутся визитов кораблей НАТО в порты региона, обмена информацией и проведения учений для морских сил и береговой охраны.

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Генсек НАТО добавил, что одна из морских групп Альянса находится в Черном море, где берет участие в учениях с Украиной и Грузией.

К слову, в Евросоюзе обратились к России с требованием обеспечить проход кораблей через Керченский пролив.