Ответ Порошенко Зеленскому об участии в дебатах на НСК Олимпийский вызвал ажиотаж среди украинцев.

Дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК Олимпийский получили больше шансов стать реальностью после согласия нынешнего глава государства принять вызов соперника на выборах президента Украины.

В обществе после такого заявления прозвучало множество слов поддержки решению Порошенко.

Некоторые отметили уверенность в словах Порошенко, несмотря на то, что он принял “сражение” на условиях соперника, а кто-то анализирует, что именно Зеленский принял вызов, хоть и придумал провести встречу на стадионе.

Есть также те, кто не доволен идеей подобного рода дебатов. И, конечно же, не обошлось без остроумных комментаторов.

































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Напомним, в ЦИК заявили, что закон о дебатах определяет встреча Зеленского и Порошенко на Олимпийском как предвыборную агитацию.