PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Новый левел демократии: реакция на ответ Порошенко Зеленскому

Ответ Порошенко Зеленскому об участии в дебатах на НСК Олимпийский вызвал ажиотаж среди украинцев.

Новый левел демократии: реакция на ответ Порошенко Зеленскому

Дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК Олимпийский получили больше шансов стать реальностью после согласия нынешнего глава государства принять вызов соперника на выборах президента Украины.

В обществе после такого заявления прозвучало множество слов поддержки решению Порошенко.

Некоторые отметили уверенность в словах Порошенко, несмотря на то, что он принял “сражение” на условиях соперника, а кто-то анализирует, что именно Зеленский принял вызов, хоть и придумал провести встречу на стадионе.

Есть также те, кто не доволен идеей подобного рода дебатов. И, конечно же, не обошлось без остроумных комментаторов.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Новый левел демократии: реакция на ответ Порошенко Зеленскому / 8 фотографий

Читайте: Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском: законно ли и кто заплатит

Напомним, в ЦИК заявили, что закон о дебатах определяет встреча Зеленского и Порошенко на Олимпийском как предвыборную агитацию.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Шоу или реальные заявления? Какими будут дебаты Порошенко и Зеленского
Дебаты на Олимпийском: Порошенко готов оплатить половину аренды
Выборы президента: Волкер дал обещание Украине
Ставки на выборы – кто победит во втором туре
Зеленский должен сдать анализы на алкоголь и наркотики – Порошенко
Зеленский vs Порошенко: согласиться нельзя отказаться
Дебаты кандидатов в президенты: кто победит
Дебаты Порошенко и Зеленского: НОТУ начинает переговоры
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка