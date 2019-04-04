Букмекеры продолжают принимать ставки на выборы президента 2019.

Ставки на выборы президента Украины 2019, которые после подсчета голосов пойдут на второй тур, продолжают принимать букмекерские конторы.

Как уже стало известно, в новом раунде голосования соперниками станут два кандидата – Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Прогнозы экспертов крупных операторов в Украине говорят о том, что больше шансов стать новым президентом имеет Зеленский.

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К слову, Факты ICTV проанализировали, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре выборов, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.