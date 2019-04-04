В ЦИК прокомментировали законность “дебатов” между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК Олимпийский.

“Дебаты” между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК Олимпийский не будут признаны законными. Эта встреча кандидатов будет определена как форма предвыборной агитации.

Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

Он подчеркнул, что согласно статье 62 закона о выборах, ЦИК организовывает теледебаты за государственный счет и проводит их на Общественном телеканале.

Со своей стороны ту дискуссию, которую кандидаты хотят провести на стадионе, они должны оплачивать из своего кармана как агитацию.

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– Я не знаю, о чем говорят кандидаты, спрашивайте у них, но, возможно, оба кандидата плохо читали закон.

Напомним, результаты выборов президента Украины 2019 показали, что во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.