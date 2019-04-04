В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что для проведения дебатов Петр Порошенко должен сначала выполнить ряд условий.

Владимир Зеленский придет на дебаты с Петром Порошенко при условии, что действующий глава государства пройдет медицинскую экспертизу.

Кроме того, по словам руководителя штаба Ивана Баканова, они еще ждут выполнения действующим главой государства Петром Порошенко ряда условий, одним из которых является признание кандидата кандидатом.

Только после этого будут согласованы дата и время проведения дебатов.

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Иван Баканов также отметил, что место проведения дебатов было выбрано не случайно. Однако точного ответа на вопрос, велись ли переговоры о проведении этих предвыборных дебатов именно на НСК Олимпийский, не дал.

Напомним, Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты. Петр Порошенко записал видеообращение, в котором принял вызов и согласился прийти.