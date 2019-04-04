По статистике только 3% украинских таксистов работают легально. Теневой оборот денег в этой сфере, по подсчетам экспертов – 50 млрд грн. в год. И именно безнаказанность развязывает руки перевозчикам. А еще позволяет устанавливать заоблачные цены на поездки.

Несмотря на повышенную ответственность, иногда они любят ездить не совсем трезвыми. Многие службы такси, которые ищут клиентов горе-водителям, никакой ответственности за качество перевозки не несут. Потому что сами работают нелегально – без лицензии.

Что же оказывается – государство фактически потеряло контроль за огромной сферой такси, если на каждом шагу – нелегалы? Садясь в машину, значит, надо рассчитывать только на себя. Если чувствуете запах алкоголя от водителя – останавливайте поездку. Иногда таксисты могут быть и под действием наркотиков. Если есть хоть намек на неадекватное поведение – сразу выходите из машины.

Читайте: Одессит открыл стрельбу, когда узнал стоимость поездки в такси

Для пассажиров – вопрос номер 1: как отличить легального таксиста от оборотня с шашечками? Прежде всего – это наличие стационарного таксометра в автомобиле.

Эксперимент Фактов недели: журналистка подходила к одному и тому же таксисту в двух разных образах – студентки и состоятельной леди. И оба раза таксист называл сумму в 100 грн. 300 метров пути. Цена – высокая. Но с другой стороны водитель может назвать любую цену, поскольку в Украине нет четко прописанного закона о такси. А пока этот рынок будет неуправляемым, пассажиры будут рисковать своим здоровьем, а то и жизнью.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве таксист пытался задушить пассажира ремнем безопасности.