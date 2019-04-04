В Укравтодоре назвали 5 худших украинских дорог.

Пять худших дорог Украины назвал советник главы Укравтодора и бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

Н14: Кировоград-Николаев-Кропивницкий-Николаев

Н11 Днепр – Кривой Рог – Николаев.

– Эти дороги ведут в портовый кластер Николаева и той же дорогой много едут в направлении порта Одесса. Это две худшие дороги, – отметил Кава.

Он добавил, что в плохом состоянии также дороги: М12 на территории Кировоградской области и М12 на участке от Тернополя до Стрыя, Н09, которая соеденяет Закарпатья с Ивано-Франковщиной.

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Ранее Факты ICTV писали, что трассы в Украине оборудуют шумовой разметкой, дабы повысить безопасность движения и снизить количество ДТП.