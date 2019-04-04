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Факты / Украина / Политика

Выборы президента: Волкер дал обещание Украине

США уверяют, что продолжат сотрудничество с любым президентом Украины.

Выборы президента: Волкер дал обещание Украине

США продолжат сотрудничать со следующим президентом Украины, кто бы из кандидатов не завоевал это кресло.

Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Он подчеркнул, что Вашингтон готов к работе с любым руководством нашей страны, потому что поддерживает “не отдельного кандидата, а принципы”.

Также Волкер заявил, что Украина сделала за последние два года столько, сколько не смогла за предыдущие 25.

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– Но еще много работы впереди, – считает представитель Госдепа.

К слову, Факты ICTV проанализировали, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре выборов, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.

Источник: Громадське

Фото: Dreamstime

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