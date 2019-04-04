5 апреля Петр Порошенко ждет оппонента Владимира Зеленского в медпункте НСК Олимпийского для прохождения проверки на наличие алкоголя и наркотиков.
5 апреля действующий президент Украины Петр Порошенко ждет кандидата в президенты Владимира Зеленского в медпункте НСК Олимпийского для прохождения анализа на наличие алкоголя и наркотиков.
Об этом сообщил на брифинге спикер предвыборного штаба БПП Олег Медведев.
– В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 9 утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона Олимпийский для сдачи всех необходимых анализов, в том включая употребление алкоголя и наркотиков, – сказал Олег Медведев.
Спикер штаба заявил, что перед вторым туром президентских выборов нужно провести несколько раундов дебатов. Оппоненты должны обсудить по блокам те темы, которые относятся к конституционным полномочиям президента.
- Вопросы обороны и безопасности;
- Вопросы внешней политики и дипломатии;
- Экономический и социальный вопрос страны.
– Дебаты – это не 95 квартал и не КВН, а не рассмеши комика – это серьезный разговор между кандидатами. Избирательная кампания – это период, который определяет будущее страны на годы, – пояснил Медведев.
В штабе считают, что это не шоу, а содержательный разговор по важнейшим вопросам, за которые отвечает президент Украины.
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Напомним, Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и он принял вызов. Когда состоятся дебаты и какие шансы у кандидатов – разобрались Факты ICTV.