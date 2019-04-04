PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Зеленский должен сдать анализы на алкоголь и наркотики – Порошенко

5 апреля Петр Порошенко ждет оппонента Владимира Зеленского в медпункте НСК Олимпийского для прохождения проверки на наличие алкоголя и наркотиков.

Вибори 2019

5 апреля действующий президент Украины Петр Порошенко ждет кандидата в президенты Владимира Зеленского в медпункте НСК Олимпийского для прохождения анализа на наличие алкоголя и наркотиков.

Об этом сообщил на брифинге спикер предвыборного штаба БПП Олег Медведев.

– В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 9 утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона Олимпийский для сдачи всех необходимых анализов, в том включая употребление алкоголя и наркотиков, – сказал Олег Медведев.

Спикер штаба заявил, что перед вторым туром президентских выборов нужно провести несколько раундов дебатов. Оппоненты должны обсудить по блокам те темы, которые относятся к конституционным полномочиям президента.

  • Вопросы обороны и безопасности;
  • Вопросы внешней политики и дипломатии;
  • Экономический и социальный вопрос страны.

– Дебаты – это не 95 квартал и не КВН, а не рассмеши комика – это серьезный разговор между кандидатами. Избирательная кампания – это период, который определяет будущее страны на годы, – пояснил Медведев.

В штабе считают, что это не шоу, а содержательный разговор по важнейшим вопросам, за которые отвечает президент Украины.

Читайте: Что такое дебаты и для чего они нужны

Напомним, Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и он принял вызов. Когда состоятся дебаты и какие шансы у кандидатов – разобрались Факты ICTV.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украине успешно испытали ракетные комплексы Ольха М
Шоу или реальные заявления? Какими будут дебаты Порошенко и Зеленского
Дебаты на Олимпийском: Порошенко готов оплатить половину аренды
Выборы президента: Волкер дал обещание Украине
Ставки на выборы – кто победит во втором туре
Новый левел демократии: реакция на ответ Порошенко Зеленскому
Зеленский vs Порошенко: согласиться нельзя отказаться
Дебаты кандидатов в президенты: кто победит
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка