5 апреля Петр Порошенко ждет оппонента Владимира Зеленского в медпункте НСК Олимпийского для прохождения проверки на наличие алкоголя и наркотиков.

5 апреля действующий президент Украины Петр Порошенко ждет кандидата в президенты Владимира Зеленского в медпункте НСК Олимпийского для прохождения анализа на наличие алкоголя и наркотиков.

Об этом сообщил на брифинге спикер предвыборного штаба БПП Олег Медведев.

– В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 9 утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона Олимпийский для сдачи всех необходимых анализов, в том включая употребление алкоголя и наркотиков, – сказал Олег Медведев.

Спикер штаба заявил, что перед вторым туром президентских выборов нужно провести несколько раундов дебатов. Оппоненты должны обсудить по блокам те темы, которые относятся к конституционным полномочиям президента.

Вопросы обороны и безопасности;

Вопросы внешней политики и дипломатии;

Экономический и социальный вопрос страны.

– Дебаты – это не 95 квартал и не КВН, а не рассмеши комика – это серьезный разговор между кандидатами. Избирательная кампания – это период, который определяет будущее страны на годы, – пояснил Медведев.

В штабе считают, что это не шоу, а содержательный разговор по важнейшим вопросам, за которые отвечает президент Украины.

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Напомним, Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и он принял вызов. Когда состоятся дебаты и какие шансы у кандидатов – разобрались Факты ICTV.