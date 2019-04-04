Зеленский вызвал Порошенко на дебаты, а Порошенко принял вызов. Когда состоятся дебаты и какие шансы у кандидатов – разобрались Факты ICTV.

Дебаты Зеленского и Порошенко – главная новость дня.

Все началось с того, что после объявления экзит-полов, действующий президент призвал Зеленского к дебатам:

– Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты. Тот, кто будет уклоняться, будет знать, что ему нечего сказать, – заявил тогда Порошенко.

Зеленский, в свою очередь, на эмоциях воскликнул, что готов, однако конкретных деталей не назвал. В то же время, в его штабе начали говорить, что дебатов может и не состояться из-за концертного графика шоумена.

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Впрочем, уже 3 апреля Зеленский опубликовал видеообращение к действующему президенту, призывая провести дебаты на НСК Олимпийском.

Дебаты Зеленский vs Порошенко

Политолог Виктор Таран отмечает, что команда Зеленского искала любую возможность их избежать:

– Они прекрасно понимали, что дебаты для их кандидата, который пытался своим молчанием впитать разноплановые ожидания народа от запада к востоку, это имиджевая опасность. Именно с этой целью они в среду записали хайповий ролик, в котором вызвали Порошенко на стадион.

По словам эксперта, они понимали, что в штабе Порошенко скорее всего откажутся от участия в дебатах в такой форме. Во-первых, из-за несоответствия этого формата нормам действующего законодательства. Во-вторых, из-за вопроса безопасности.

Совершенно очевидно, что проводить дебаты на стадионе очень опасно, как для президента воюющей страны, так и для граждан, которые придут на дебаты.

Ответ Порошенко был неожиданным как для команды Зеленского, так и для части его команды, которая активно настаивала отказаться от дебатов в таком формате, говорит эксперт.

– Видеообращением о готовности к проведению дебатов на стадионе президент поломал “матрицу” команды Зе, поставив последних в пикантное положение. Отказаться они не могут, но выставлять своего кандидата на трехчасовые дебаты за день до голосования – это колоссальные риски для Зеленского.

Согласно законодательству, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосования, то есть 19 апреля.

Виктор Таран отмечает, что самое главное – это то, что они будут проводиться за день до дня тишины.

– Это значит, что в день тишины уже никто и никак не сможет изменить информационную картинку за день до выборов. Дебаты станут жирной точкой кампании, после которых изменить общественное мнение будет почти невозможно.

Дебаты – шанс для Порошенко

В первом туре Зеленский обошел Порошенко со значительным отрывом – 30,25% против 15,95%.

Теперь, по словам эксперта, Порошенко получит шанс на реванг.

– Президент получил уникальную возможность впервые за последние два года информационной блокады, которую ему устроили некоторые каналы, зайти на тот электорат, который в последнее время слышал о нем только негатив.

Теперь он может “донести позиции по поводу своих месседжей, разъяснить, что он имел в виду и объяснить свою картинку видение будущего”.

– Он имеет возможность убедить не только тех избирателей, которые не определились, но и тех, которые голосовали против него от безнадежности, так как не понимали той картинки, которую он может нарисовать. Таким образом, зайдя на электоральное поле Зеленского, он получил шанс частично “откусить” от него.

Вызов для Зеленского

К этому времени Владимир Зеленский не зарекомендовал себя как хороший оратор. Всю предвыборную кампанию он избегал публичных встреч с прессой и избирателями и проводил свою агитацию преимущественно онлайн.

Поэтому дебаты – это вызов для него.

– Он должен продемонстрировать всему миру – кроме того, что он успешный шоумен, у него есть государственное мышление и понимание процессов. Он должен дать ответы на ключевые вопросы, которые беспокоят общество – внешнеполитический вектор, вопросы экономики, вопросы развития государства, – говорит Виктор Таран.

Согласно действующему законодательству, дебаты должны продолжаться с 19 до 22 часов, однако не менее 60 минут. Именно в продолжительности еще один вызов для Зеленского, говорит эксперт:

– В течение трех часов нельзя хайпить и хохмить. Это можно делать при условии, что у тебя прописан сценарий, но три часа без написанного сценария не получится. Так что он должен продемонстрировать, что он самодостаточная фигура, которая без своих советников способна на нечто большее, чем стендап и шутки.

Он добавляет, что в случае, если Зеленский не даст ответа, его рейтинг может существенно обвалиться.

Дебаты на Олимпийском рискуют стать масштабным шоу для народа. В поединке сойдутся опытный дипломат, действующий президент и шоумен, которого до недавнего времени не считали за серьезного соперника. Впрочем, надо ли такое шоу с размахом народа в то время, как на востоке идет война?