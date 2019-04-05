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Факты / Украина / Политика

Дебаты должны пройти в несколько этапов – Порошенко

Кандидат в президенты Петр Порошенко считает, что дебаты с его оппонентом Владимиром Зеленским должны пройти в несколько этапов.

Петро Порошенко

Кандидат в президенты Петр Порошенко во время пресс-конференции после забора анализов выразил надежду, что дебаты с Владимиром Зеленским пройдут в несколько этапов.

Он выразил довольство тем, что Зеленский принял его приглашение на дебаты. Кандидат в президенты предложил обсудить полномочия верховного главнокомандующего, программу обороны и безопасности, а также внешнюю политику страны.

Порошенко считает, что подобные анализы должны стать нормой для всех кандидатов в президенты Украины в будущем.

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Однако кандидат в президенты не доволен тем, что Зеленский решил пригласить Юлию Тимошенко в качестве модератора на дебатах и считает такой поступок неуважением к избирателям и политику.

– Я считаю, что подобное пренебрежительное и легкомысленное обращение – это неуважение к политику – Юлии Владимировне Тимошенко, которая заняла третье место. И, кстати, неуважение к ее избирателям, – сказал Порошенко.

Он добавил, что с уважением относится ко всем избирателям Украины.

 

Напомним, кандидат в президенты Владимир Зеленский также сдал анализы на наркотики и алкоголь, однако сделал это в лаборатории.

Видео: Петр Порошенко

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