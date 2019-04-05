Цену аренды НСК Олимпийский для проведения дебатов кандидатов в президенты определят после встречи с представителями ЦИК, кандидатов и НСТУ.

Заместитель генерального директора НСК Олимпийский Виктор Анисимов заявил, что цена будет зависеть от наличия зрителей на стадионе и технических требований в том числе.

– НСК Олимпийский имеет все технические возможности, чтобы провести дебаты, – добавил он.

Анисимов отметил, что цена зависит от времени аренды, количества освещения и других технических условий. До сих пор НСК Олимпийский не получал запросов на проведение дебатов между кандидатами на пост президента.

Определиться с этим должны до 17 апреля, чтобы НСК успел подготовиться.

– Мы ждем решения ЦИК и НСТУ о проведении дебатов, а НСК на 19 апреля свободен, – подытожил заместитель гендиректора НСК.

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К слову, кандидат в президенты Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского “быть мужиком” и прийти на дебаты.