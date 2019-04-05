Закон о выборах президента требует от главы государства не просто хорошо знать язык, а отмечает владение государственным языком как необходимое требование.

В ЦИК сообщили, что кандидаты на пост главы государства должны владеть государственным языком.

Как сообщил заместитель председателя ЦИК Украины Евгений Радченко, законом не предусмотрено, чтобы кандидат знал украинский язык.

Однако, Конституция Украины предусматривает обязательное владение государственным языком.

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Он также отметил, что ни одним законом не предусмотрено каких-либо экзаменов или иных процедур для определения того, владеет ли кандидат государственным языком должным образом или хорошо, поэтому способа проверки знания языка кандидатом не существует.

К слову, ЦИК обращала внимание на то, чтобы документы, которые подавали кандидаты для своей регистрации на выборах президента, были изложены на государственном украинском языке.

Ранее Факты ICTV писали о том, что ЦИК должна обработать еще 26 протоколов результатов выборов президента.