PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Кандидат в президенты обязан владеть украинским языком- ЦИК

Закон о выборах президента требует от главы государства не просто хорошо знать язык, а отмечает владение государственным языком как необходимое требование.

Кандидат в президенты обязан владеть украинским языком- ЦИК

В ЦИК сообщили, что кандидаты на пост главы государства должны владеть государственным языком.

Как сообщил заместитель председателя ЦИК Украины Евгений Радченко, законом не предусмотрено, чтобы кандидат знал украинский язык.

Однако, Конституция Украины предусматривает обязательное владение государственным языком.

Читайте: ЦИК: дебаты будут в студии НОТУ, их обсуждение кандидатами – нарушение закона

Он также отметил, что ни одним законом не предусмотрено каких-либо экзаменов или иных процедур для определения того, владеет ли кандидат государственным языком должным образом или хорошо, поэтому способа проверки знания языка кандидатом не существует.

К слову, ЦИК обращала внимание на то, чтобы документы, которые подавали кандидаты для своей регистрации на выборах президента, были изложены на государственном украинском языке.

Ранее Факты ICTV писали о том, что ЦИК должна обработать еще 26 протоколов результатов выборов президента.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В ЦИК назвали дату, когда установят результаты первого тура выборов
Политолог назвал, с какими политиками может объединиться Зеленский
“Нацисты” обещают новые убийства – реакция росСМИ на выборы в Украине
Когда в Украине парламентские выборы
ЦИК должна обработать еще 26 протоколов
Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)
Кровь у Зеленского брал участник кулинарного шоу и актер из Сватов
Первые результаты анализов Порошенко
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка