PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Кровь у Зеленского брал участник кулинарного шоу

Кровь у кандидата в президенты Владимира Зеленского брал Владислав Кирякулов, который был участником одного из сезонов кулинарного шоу МастерШеф.

Кровь у Зеленского брал участник кулинарного шоу

Кровь для анализа на наркотики и алкоголь у кандидата в президенты Владимира Зеленского брал Владислав Кирякулов, который известен своим участием в кулинарном шоу МастерШеф.

На сайте медицинского центра Eurolab можно увидеть, что он имеет 10 лет медицинского стажа и квалификации массажиста, доктора по общей гигиене, специалиста по подбору индивидуальных стелек и фельдшера первой категории.

Во время шоу МастерШеф его называли “доктором с тонкой душевной организацией”.

Читайте: Первые результаты анализов Порошенко

Напомним, сегодня кандидат в президенты Владимир Зеленский сдал анализы на наркотики и алкоголь.

Фото: СТБ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дебаты видеороликами продолжаются: Порошенко вызывает Зеленского
Первые результаты анализов Порошенко
Дебаты должны пройти в несколько этапов – Порошенко
Дебаты на Олимпийском – НСК сделал заявление по цене
Петр Порошенко сдал анализы на НСК Олимпийский (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Владимир Зеленский сдал анализы на наркотики и алкоголь
Будьте мужиком и приходите на дебаты! – Порошенко
Дебаты на Олимпийском: реакция сети на предложение Тимошенко стать арбитром
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка