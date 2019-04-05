Кровь у кандидата в президенты Владимира Зеленского брал Владислав Кирякулов, который был участником одного из сезонов кулинарного шоу МастерШеф.

Кровь для анализа на наркотики и алкоголь у кандидата в президенты Владимира Зеленского брал Владислав Кирякулов, который известен своим участием в кулинарном шоу МастерШеф.

На сайте медицинского центра Eurolab можно увидеть, что он имеет 10 лет медицинского стажа и квалификации массажиста, доктора по общей гигиене, специалиста по подбору индивидуальных стелек и фельдшера первой категории.

Во время шоу МастерШеф его называли “доктором с тонкой душевной организацией”.

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Напомним, сегодня кандидат в президенты Владимир Зеленский сдал анализы на наркотики и алкоголь.

Фото: СТБ