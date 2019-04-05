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Факты / Украина

Неудачная шутка РФ: в Украине ответили на приглашение на саммит СНГ

Украина не участвует в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, как и в любой другой деятельности в рамках Содружества, поскольку Киев завершает пересмотр всех соглашений с этой организацией.

Неудачная шутка РФ: в Украине ответили на приглашение на саммит СНГ

Глава МИД Павел Климкин пояснил, что сейчас Украина официально вышла из Содружества, поэтому он не поедет на саммит СНГ, который сегодня открылся в Москве.

– Единственное, что мы делаем, – завершаем просмотр всех сделок таким образом, чтобы “убить” все сделки, которые нам не нужны, и оставить такие, которые важны просто для украинцев – в контексте пенсионного обеспечения, признания дипломов, – подчеркнул дипломат.

Комментируя приглашение России, которое она официально направила Украине для участия в саммите СНГ, который пройдет 5 апреля в Москве, Климкин назвал его “неудачной шуткой”.

Читайте: Украина пересмотрит все договоры, заключенные в рамках СНГ – Порошенко

Напомним, президент Украины Петр Порошенко еще в мае 2018 года своим указом остановил действие договоров СНГ.

Источник: УНН

Фото: Dreamstime

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