Украина не участвует в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, как и в любой другой деятельности в рамках Содружества, поскольку Киев завершает пересмотр всех соглашений с этой организацией.

Глава МИД Павел Климкин пояснил, что сейчас Украина официально вышла из Содружества, поэтому он не поедет на саммит СНГ, который сегодня открылся в Москве.

– Единственное, что мы делаем, – завершаем просмотр всех сделок таким образом, чтобы “убить” все сделки, которые нам не нужны, и оставить такие, которые важны просто для украинцев – в контексте пенсионного обеспечения, признания дипломов, – подчеркнул дипломат.

Комментируя приглашение России, которое она официально направила Украине для участия в саммите СНГ, который пройдет 5 апреля в Москве, Климкин назвал его “неудачной шуткой”.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко еще в мае 2018 года своим указом остановил действие договоров СНГ.