Good girl – новый ресторан полезной пищи от соосновательницы Milk bar и Dogs & Tails Анны Козаченко. Что предлагают попробовать посетителям и чем это заведение отличается от других – подробнее в рецензии Фактов ICTV.

На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась на ревизию в новый ресторан Good girl. Несмотря на то, что заведение начало свою работу только 16 марта, оно уже успело наделать шума среди любителей здоровой пищи. Фишка ресторана в том, что вы не найдете в меню сахар или лактозу.

Мы верим в хорошую, вкусную и полезную пищу, в качественные продукты, приготовленные способами, помогающими сохранить их полезные свойства. Мы не говорим Нет мясу и рыбе, но мы очень избирательны в их качестве и лично знаем каждого фермера, который нам их поставляет, – пишут в сети Good girl.

Расположение

Ресторан Good girl находится по адресу ул. Мечникова, 7 (м. Кловская). Мечникова – это улица ресторанов, здесь находятся такие заведения как Sho, Barvy, Шоти, Bao, Whai Thai и другие.

Никакой большой вывески на входе вы не увидите, Good girl – это стеклянное здание, вход которого украшают симпатично оформленные букеты из веток и надписи на полу – good food, good mood, good day.

Признаться честно, мне все же не хватило хоть какой-то вывески с названием, среди такого количества заведений на этой улице сложно угадать, что это именно то, что тебе нужно.

Оценка локации – 9\10

Сервис

Впервые я решила посетить Good girl в субботу. Зайдя в заведение, я поняла, что свободных мест нет. Вторая попытка была во вторник, я позвонила в заведение, чтобы забронировать место на обед, но по правилам ресторана резерв возможен только после 17:00.

Оказавшись в заведении, я увидела, что есть свободные 2-3 столика, меня посадили за один из них, после чего я захотела пересесть. Столик находился в углу, с одной стороны – стена, с другой – витражные окна, куда как раз палило солнце.

Администратор сказала, что при живой очереди они не пересаживают с места на место, но видимо она знает, что там сидеть неудобно, особенно днем. Поэтому я благодарна за то, что мне все же нашли другой столик.

Персонал приветливый и улыбчивый, видно, что без ведома администратора ничего не делают. Без лишних вопросов предоставили меню, приняли заказ, принесли его и рассчитали.

На каждом столе стоит бутылка с питьевой водой и стаканами.

Оценка сервиса – 8\10

Интерьер

Известно, что интерьером заведения занимался известный дизайнер Денис Беленко, который обустроил младшую сестру Good girl – Milk bar.

В заведении около 70 посадочных мест – барная стойка, основной и малый залы. Столики есть как для двоих, так и для компании. Высокие потолки и панорамные окна, сочетание зелени, бетона и металла – стиль лофт.





































Ресторан полезной пищи Good girl: совпадает ли ожидание с реальностью – Сытый в7 / 9 фотографий

Заведение украшают композиции из сухоцветов, которые прикреплены к потолку или стоят в вазах, а также цветы. Много разных деталей интерьера, которые хочется рассматривать. Все сделано со вкусом.













Ресторан полезной пищи Good girl: совпадает ли ожидание с реальностью – Сытый в7 / 3 фотографии

Уборная находится за шторой посреди зала, она не отличается от стиля заведения. Единая концепция прослеживается во всех деталях интерьера.













Ресторан полезной пищи Good girl: совпадает ли ожидание с реальностью – Сытый в7 / 3 фотографии

Оценка интерьера – 9\10

Атмосфера

Несмотря на хорошее освещение ресторана, атмосфера напряженная – много людей, поэтому не чувствуется пространства. Столики, которые рассчитаны на двоих, находятся слишком близко друг к другу – не комфортно.

На фоне играет музыка, которая утопает в громких ежедневных разговорах людей за обедом.

Если отбросить все это на второй план, то в заведении довольно уютно, душевно и современно.

В Good girl планируют открыть летнюю террасу на платформе перед фасадом, мне кажется, что это очень удачная идея.

Оценка атмосфера – 8\10

Кухня

Меню ресторана делится на обеденное и вечернее. С 8:00 до 16:30 подаются завтраки и блюда из дневного меню. С 17:00 посетителей ждут на ужин.

Меню небольшое, но в заведении говорят, что будут регулярно его обновлять и готовить специальные предложения.

Например, до 16:30 посетителям предлагают завтраки – зеленая каша, дикий рис, безглютеновая овсянка, лен и булгур, авокадо тост, Good girl завтрак, салаты – зеленый салат, супер салат, оранжевый салат и салат из манго, основные блюда – Good girl бургер, паста с цуккини, лапша с лососем, суп недели.

Десерты готовят без лактозы и белого сахара, который заменяют органическим кокосовым, выбрать его можно на витрине.

После 17:00 – к вину – флетбред, севиче из тунца, суп недели, салаты – зеленый салат с маринованной тыквой и салат с ненастоящим рокфором. Основные блюда – Good girl бургер, осьминог с черным рисом, половина фермерской курицы, норвежская форель и стейк из цветной капусты, десерты – крем-брюле, найскрим, земля.

Барная карта содержит выбор чая, воды, молока, кофе, смузи, соков, вина. Все кофейные напитки готовят на растительном молоке собственного приготовления. Также в Good girl предлагают собственно приготовленные соки холодного отжима из свежих фруктов и овощей, некоторые напитки обогащают биодобавками и суперфудами – спирулина, пробиотики, мака, семена чиа и прочее.





























Ресторан полезной пищи Good girl: совпадает ли ожидание с реальностью – Сытый в7 / 7 фотографий

Я заказала Супер салат и чай Good girl special.

Супер салат (300 грамм) – салат ромэн, чечевица, запеченный пастернак, цуккини, морковь, семена тыквы, заправка из розмарина и апельсинового сока. Сказать, что я осталась в восторге – не могу. Больше всего мне понравилось в этом салате – цуккини и семена тыквы. Странное сочетание и сладковатый вкус, но это на любителя.

Чай Good girl special (600 мл) – сбор трав, чувствуется кислинка с нотками малины, ягод, ромашки и мяты.

Оценка кухни – 8\10

Ценовая политика

По условиям спецпроекта, у меня есть € 7 (220 грн). Счет в Good girl составил 220 грн. Ценовую политику заведения мы определяем по чашке американо, средняя цена которой в заведениях столицы составляет 30-35 грн. В Good girl я нашла только эспрессо, средняя цена которого аналогична цене американо. Его стоимость 50 грн. Поэтому ценовая политика заведения – выше среднего.

Например, в дневном меню за завтрак будьте готовы заплатить от 145 грн. – безглютеновая овсянка, до 270 грн. – дикий рис. Салаты от 169 грн. – супер салат, до 215 грн. Основные блюда от 210 грн. – паста с цуккини, до 315 грн – лапша с лососем.

Вечернее меню от 69 грн. – крем-брюле, до 495 грн. – осьминог с черным рисом.

Ценовая политика заведения высокая, можно найти множество ресторанов здорового питания с ценами ниже.

Оценка ценовой политики – 7\10

Общее впечатление

Расположение заведения удачное, интерьер интересный, меню небольшое, но выбрать есть из чего. Очередное модное и современное заведение, которое уже полюбилось многим своей полезной пищей.

Если вы захотите посетить Good girl, обязательно забронируйте столик, но помните, что это можно сделать только после 17:00.

Общая оценка заведения – 8\10

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также, подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева