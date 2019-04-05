Good girl – новый ресторан полезной пищи от соосновательницы Milk bar и Dogs & Tails Анны Козаченко. Что предлагают попробовать посетителям и чем это заведение отличается от других – подробнее в рецензии Фактов ICTV.
На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась на ревизию в новый ресторан Good girl. Несмотря на то, что заведение начало свою работу только 16 марта, оно уже успело наделать шума среди любителей здоровой пищи. Фишка ресторана в том, что вы не найдете в меню сахар или лактозу.
Мы верим в хорошую, вкусную и полезную пищу, в качественные продукты, приготовленные способами, помогающими сохранить их полезные свойства. Мы не говорим Нет мясу и рыбе, но мы очень избирательны в их качестве и лично знаем каждого фермера, который нам их поставляет, – пишут в сети Good girl.
Расположение
Ресторан Good girl находится по адресу ул. Мечникова, 7 (м. Кловская). Мечникова – это улица ресторанов, здесь находятся такие заведения как Sho, Barvy, Шоти, Bao, Whai Thai и другие.
Никакой большой вывески на входе вы не увидите, Good girl – это стеклянное здание, вход которого украшают симпатично оформленные букеты из веток и надписи на полу – good food, good mood, good day.
Признаться честно, мне все же не хватило хоть какой-то вывески с названием, среди такого количества заведений на этой улице сложно угадать, что это именно то, что тебе нужно.
Оценка локации – 9\10
Сервис
Впервые я решила посетить Good girl в субботу. Зайдя в заведение, я поняла, что свободных мест нет. Вторая попытка была во вторник, я позвонила в заведение, чтобы забронировать место на обед, но по правилам ресторана резерв возможен только после 17:00.
Оказавшись в заведении, я увидела, что есть свободные 2-3 столика, меня посадили за один из них, после чего я захотела пересесть. Столик находился в углу, с одной стороны – стена, с другой – витражные окна, куда как раз палило солнце.
Администратор сказала, что при живой очереди они не пересаживают с места на место, но видимо она знает, что там сидеть неудобно, особенно днем. Поэтому я благодарна за то, что мне все же нашли другой столик.
Персонал приветливый и улыбчивый, видно, что без ведома администратора ничего не делают. Без лишних вопросов предоставили меню, приняли заказ, принесли его и рассчитали.
На каждом столе стоит бутылка с питьевой водой и стаканами.
Оценка сервиса – 8\10
Интерьер
Известно, что интерьером заведения занимался известный дизайнер Денис Беленко, который обустроил младшую сестру Good girl – Milk bar.
В заведении около 70 посадочных мест – барная стойка, основной и малый залы. Столики есть как для двоих, так и для компании. Высокие потолки и панорамные окна, сочетание зелени, бетона и металла – стиль лофт.
Заведение украшают композиции из сухоцветов, которые прикреплены к потолку или стоят в вазах, а также цветы. Много разных деталей интерьера, которые хочется рассматривать. Все сделано со вкусом.
Уборная находится за шторой посреди зала, она не отличается от стиля заведения. Единая концепция прослеживается во всех деталях интерьера.
Оценка интерьера – 9\10
Атмосфера
Несмотря на хорошее освещение ресторана, атмосфера напряженная – много людей, поэтому не чувствуется пространства. Столики, которые рассчитаны на двоих, находятся слишком близко друг к другу – не комфортно.
На фоне играет музыка, которая утопает в громких ежедневных разговорах людей за обедом.
Если отбросить все это на второй план, то в заведении довольно уютно, душевно и современно.
В Good girl планируют открыть летнюю террасу на платформе перед фасадом, мне кажется, что это очень удачная идея.
Оценка атмосфера – 8\10
Кухня
Меню ресторана делится на обеденное и вечернее. С 8:00 до 16:30 подаются завтраки и блюда из дневного меню. С 17:00 посетителей ждут на ужин.
Меню небольшое, но в заведении говорят, что будут регулярно его обновлять и готовить специальные предложения.
Например, до 16:30 посетителям предлагают завтраки – зеленая каша, дикий рис, безглютеновая овсянка, лен и булгур, авокадо тост, Good girl завтрак, салаты – зеленый салат, супер салат, оранжевый салат и салат из манго, основные блюда – Good girl бургер, паста с цуккини, лапша с лососем, суп недели.
Десерты готовят без лактозы и белого сахара, который заменяют органическим кокосовым, выбрать его можно на витрине.
После 17:00 – к вину – флетбред, севиче из тунца, суп недели, салаты – зеленый салат с маринованной тыквой и салат с ненастоящим рокфором. Основные блюда – Good girl бургер, осьминог с черным рисом, половина фермерской курицы, норвежская форель и стейк из цветной капусты, десерты – крем-брюле, найскрим, земля.
Барная карта содержит выбор чая, воды, молока, кофе, смузи, соков, вина. Все кофейные напитки готовят на растительном молоке собственного приготовления. Также в Good girl предлагают собственно приготовленные соки холодного отжима из свежих фруктов и овощей, некоторые напитки обогащают биодобавками и суперфудами – спирулина, пробиотики, мака, семена чиа и прочее.
Я заказала Супер салат и чай Good girl special.
Супер салат (300 грамм) – салат ромэн, чечевица, запеченный пастернак, цуккини, морковь, семена тыквы, заправка из розмарина и апельсинового сока. Сказать, что я осталась в восторге – не могу. Больше всего мне понравилось в этом салате – цуккини и семена тыквы. Странное сочетание и сладковатый вкус, но это на любителя.
Чай Good girl special (600 мл) – сбор трав, чувствуется кислинка с нотками малины, ягод, ромашки и мяты.
Оценка кухни – 8\10
Ценовая политика
По условиям спецпроекта, у меня есть € 7 (220 грн). Счет в Good girl составил 220 грн. Ценовую политику заведения мы определяем по чашке американо, средняя цена которой в заведениях столицы составляет 30-35 грн. В Good girl я нашла только эспрессо, средняя цена которого аналогична цене американо. Его стоимость 50 грн. Поэтому ценовая политика заведения – выше среднего.
Например, в дневном меню за завтрак будьте готовы заплатить от 145 грн. – безглютеновая овсянка, до 270 грн. – дикий рис. Салаты от 169 грн. – супер салат, до 215 грн. Основные блюда от 210 грн. – паста с цуккини, до 315 грн – лапша с лососем.Читайте: Сытый в7. Столовая Верховной Рады и КГГА: чем и как питаются украинские депутаты Сытый в7. Ресторан Цаца: жемчужина у моря или одесский колорит в Киеве Сытый в7. Украинский ресторан SHO: от традиционных вареников до закарпатского баноша
Вечернее меню от 69 грн. – крем-брюле, до 495 грн. – осьминог с черным рисом.
Ценовая политика заведения высокая, можно найти множество ресторанов здорового питания с ценами ниже.
Оценка ценовой политики – 7\10
Общее впечатление
Расположение заведения удачное, интерьер интересный, меню небольшое, но выбрать есть из чего. Очередное модное и современное заведение, которое уже полюбилось многим своей полезной пищей.
Если вы захотите посетить Good girl, обязательно забронируйте столик, но помните, что это можно сделать только после 17:00.
Общая оценка заведения – 8\10
Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также, подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.
Карина Зуева