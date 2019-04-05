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Факты / Украина / Политика

ЦИК должна обработать еще 26 протоколов

Центральная избирательная комиссия приняла на обработку протоколы ОИК об итогах голосования в 197 избирательных округах.

ЦИК должна обработать еще 26 протоколов

Центризбирком получил 197 оригиналов протоколов из 223. Теперь ЦИК ждет последние  26 оригиналов, чтобы официально объявить результаты первого тура выборов.

Только после получения всех протоколов и объявления результатов можно назначить дату дебатов, а граждане смогут нести документы для регистрации себя как избирателя.

Итог первого тура должны объявить не позднее 10 апреля и тогда кандидаты получат право агитировать к избирателям.

Утром 5 апреля ЦИК приняла на обработку протоколы с 9 округов:

  • №15 Винницкая область;
  • №33 Днепропетровская область;
  • №77 Запорожская область;
  • №94 и 95 Киевская область;
  • №137 Одесская область;
  • №185 Херсонская область;
  • №204 Черновицкая область;
  • №214 Киев.

Читайте: ЦИК: Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском – агитация

По состоянию на 5 апреля приняты все протоколы из 101 заграничного избирательного участка.

Напомним, результаты выборов президента Украины 2019 показали, что во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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