Центральная избирательная комиссия приняла на обработку протоколы ОИК об итогах голосования в 197 избирательных округах.

Центризбирком получил 197 оригиналов протоколов из 223. Теперь ЦИК ждет последние 26 оригиналов, чтобы официально объявить результаты первого тура выборов.

Только после получения всех протоколов и объявления результатов можно назначить дату дебатов, а граждане смогут нести документы для регистрации себя как избирателя.

Итог первого тура должны объявить не позднее 10 апреля и тогда кандидаты получат право агитировать к избирателям.

Утром 5 апреля ЦИК приняла на обработку протоколы с 9 округов:

№15 Винницкая область;

№33 Днепропетровская область;

№77 Запорожская область;

№94 и 95 Киевская область;

№137 Одесская область;

№185 Херсонская область;

№204 Черновицкая область;

№214 Киев.

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По состоянию на 5 апреля приняты все протоколы из 101 заграничного избирательного участка.

Напомним, результаты выборов президента Украины 2019 показали, что во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.