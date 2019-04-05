Центральная избирательная комиссия приняла на обработку протоколы ОИК об итогах голосования в 197 избирательных округах.
Центризбирком получил 197 оригиналов протоколов из 223. Теперь ЦИК ждет последние 26 оригиналов, чтобы официально объявить результаты первого тура выборов.
Только после получения всех протоколов и объявления результатов можно назначить дату дебатов, а граждане смогут нести документы для регистрации себя как избирателя.
Итог первого тура должны объявить не позднее 10 апреля и тогда кандидаты получат право агитировать к избирателям.
Утром 5 апреля ЦИК приняла на обработку протоколы с 9 округов:
- №15 Винницкая область;
- №33 Днепропетровская область;
- №77 Запорожская область;
- №94 и 95 Киевская область;
- №137 Одесская область;
- №185 Херсонская область;
- №204 Черновицкая область;
- №214 Киев.
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По состоянию на 5 апреля приняты все протоколы из 101 заграничного избирательного участка.
Напомним, результаты выборов президента Украины 2019 показали, что во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.