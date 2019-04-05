В КГГА хотят изменить правила поведения пассажиров в метрополитене.

В КГГА предлагают новый проект правил проезда в метро. Это касается не только способа оплаты за проезд, но и поведения пассажиров в подземке.

Существующие правила предлагают дополнить запретом на расклейку рекламы и передвижение на самокатах и ​​роликах.

Пассажирам также хотят запретить играть на музыкальных инструментах, петь песни или агитировать.

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Кроме того, чиновники предлагают запретить есть и пить продукты, которые могут испачкать пассажиров, включая мороженое.

В метро нельзя будет передвигаться не только на скейтах и ​​роликах, но и на любом другом транспорте.

К слову, столичный метрополитен сможет окончательно отказаться от жетонов, как только в столице будет запущена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система оплаты проезда АСОП.

Ранее Факты ICTV писали о том, когда откроют метро на Виноградарь.

Источник: UBR