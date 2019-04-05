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Факты / Украина

В ЦИК назвали дату, когда установят результаты первого тура выборов

В Центральной избирательной комиссии предварительно смогут установить окончательные результаты первого тура выборов президента 7 апреля.

В ЦИК назвали дату, когда установят результаты первого тура выборов

7 апреля ЦИК предварительно сможет установить результаты первого тура выборов президента Украины.

Заместитель главы комиссии Евгений Радченко сказал, что 6 апреля в ЦИК сделают почти все процедуры для того, чтобы было возможно установить результаты выборов.

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– Но подчеркиваю, что это предварительная информация, – сказал он.

По его словам, ЦИК уже приняла 197 из 199 протоколов от окружных комиссий. Еще протоколы от Херсонской и Николаевской областей находятся в дороге.

Также сегодня завершается прием протоколов со всего 101 избирательного участка заграничного избирательного округа.

Напомним, ЦИК получила 197 оригиналов протоколов из 223. Остается 26 оригиналов, чтобы официально объявить результаты первого тура выборов.

Источник: Интерфакс-Украина

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