Всемирная торговая организация отклонила иск Украины к России относительно транзита украинских товаров через территорию страны-агрессора.

Это значит, что ВТО не нашла нарушений в решении России в 2016 году ограничить железнодорожный и автомобильный транзит для украинской продукции в страны Средней Азии.

Там пришли к выводу, что это решение было принято в интересах нацбезопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств.

Это уже третий спор, который Украина проигрывает РФ в ВТО с 2018 года.

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В июле 2018 года в ВТО обнародовали решение по двум спорам. Сначала международные эксперты удовлетворили жалобу РФ о введении защитных пошлин на российскую аммиачную селитру, а через неделю в ВТО признали правомерным отказ РФ от сертификации украинской железнодорожной продукции.

В то же время в Минэкономразвития говорят, что утверждение о трех проигранных делах в ВТО не соответствует действительности.

– Действительно, сегодня ВТО распространила решение группы экспертов по делу DS 512, в котором Украина выступает против Российской Федерации… Группа экспертов определила, что РФ может аргументировать применение ограничений транзитного движения статьей 21 Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года (Исключения из соображений безопасности), поскольку действительно существует чрезвычайная ситуация в международных отношениях между Украиной и Российской Федерацией в смысле настоящей статьи, – комментирует советник министра экономического развития и торговли Роксолана Пидласа.

При этом, по ее словам, группа экспертов ВТО не предоставила никаких рекомендаций по приведению мероприятий в соответствие с положениями этого соглашения.

– Также стоит отметить, что группа экспертов ВТО признала: Украина доказала бы, что введенные меры РФ по ограничению транзитного движения не соответствуют обязательствам в рамках ВТО, если бы такие меры были введены не во время чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях, – подчеркнула она.

Пидласа также рассказала, что для ВТО естественным является двухэтапное рассмотрение споров – группой экспертов и апелляционным органом.

И сейчас два наших дела рассматривает апелляционный орган: Украина против РФ об ограничении на импорт вагонов и стрелочных переводов, а также РФ против Украины относительно антидемпинговых пошлин по нитрату аммония, однако результат рассмотрения пока неизвестен.

– Кроме того, в деле по вагонам и железнодорожному оборудованию группа ВТО признала, что РФ нарушила свои обязательства в рамках ВТО, когда отказалась признавать сертификаты соответствия, выданные в Беларуси и Казахстане, – подытожили в Минэкономразвития.