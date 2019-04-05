В Пасхальную ночь в Киеве общественный транспорт будет работать на час дольше, а также 28 апреля начнет свою работу на час раньше.

В Киеве метро в ночь с 27 апреля на 28 апреля продолжит работу на 1 час, а также на 1 час раньше начнет работу 28 апреля.

Наземный транспорт, маршруты которого проходят возле станций метрополитена, в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет курсировать на час дольше. Кроме того, перевозки организуют так, чтобы пассажиры успели на троллейбусы, трамваи, автобусы после последних поездов метро.

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Наземный транспорт также начнет работу на час раньше на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена.

– С 05.00 до 10.00 28 апреля увеличат количество единиц транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений, – отметили в пресс-службе КГГА.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця добавила семь поездов и увеличила количество рейсов графиковых поездов на пасхальные и майские праздники.