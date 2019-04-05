Видеообращение Святослава Вакарчука касается президентской кампании, которую проводят Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Святослав Вакарчук записал видеообращение к Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому на тему возможных дебатов между ними.

Певец заявил, что форма нынешней президентской кампании преобладает над ее содержанием. Вакарчук привел пример дебатов, к теме которых сейчас приковано внимание украинцев.

– Акцент обсуждения смещен в сторону технического проведения дебатов и сдачи анализов.

По его словам, каждый из кандидатов должен конкретно раскрыть вопросы, касающиеся реформирования судебной системы, освобождения военнопленных и политзаключенных, а также возврата оккупированного Крыма и территории Донбасса.

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– Дорогие избиратели, не дайте подменить смысл – формой.

Напомним, Факты ICTV собрали самую важную информацию про возможные дебаты Порошенко и Зеленского.