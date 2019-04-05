Предвыборные дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко сейчас самая обсуждаемая тема в стране. Предлагает вспомнить, как дебаты меняли ход выборов в мире и Украине.

Самые громкие примеры дебатов в истории, которые полностью меняли ход выборов:

1960 год – первые в истории теледебаты состоялись в США

Участники теледебатов – кандидат в президенты от Демократической партии Джон Кеннеди и кандидат от Республиканской партии Ричард Никсон.

В одном углу политического ринга Кеннеди – с сияющей улыбкой и уверенным взглядом.

Напротив – бледный и изможденный Никсон, потому что повредил колено и две недели провел в больнице. Ему пророчили победу в дебатах, однако он все же проиграл.

Следили за этим действом почти 70 млн американцев.

По мнению экспертов, именно дебаты помогли демократу Кеннеди одержать победу, поскольку после них свое мнение изменили почти 4 млн американцев.

1980 – действующий президент США, демократ Джимми Картер против республиканца Рональда Рейгана

Команда Картера пыталась представить Рейгана как агрессивного консерватора, и сначала эта тактика работала, однако дебаты изменили расстановку сил.

Рональд Рейган буквально разгромил Джимми Картера в словесных перепалках – ему помогли почти 35 лет политической деятельности, из которых 8 лет стажа губернатора Калифорнии.

1988 год – республиканец Джордж Буш-старший против демократа Майкла Дукакиса

Довольно долго кандидаты были наравне – одержать победу одному из них помогли дебаты.

Буш был опытным политиком, но его не считали сильным оратором, а Дукакис, кроме политического, имел опыт телеведущего.

Однако политический опыт и хладнокровие мышления в нужный момент иногда весят больше, и на выборах победил Джордж Буш-старший.

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2004 год – дебаты между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем

Они практически не имели влияния на результат выборов, однако стали важным событием для украинской политики.

Именно тогда прозвучала знаменитая фраза Ющенко “Эти руки ничего не крали!”

В выступлении Януковича запомнилась другая фраза: “Виктар Андреевич, будьте мужчинай!”.

Напомним, что утром 5-го апреля и Зеленский, и Порошенко сдадут анализы, которые должны продемонстрировать здоровый образ жизни двух кандидатов в президенты.