PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На Донбассе задержали российского диверсанта

Вблизи позиций одного из подразделений Объединенных сил ночью задержали очередного диверсанта российско-оккупационных войск.

На Донбассе задержали российского диверсанта

Украинские военные около 3.00 задержали у своих позиций боевика 100-й отдельной мотострелковой бригады, который должен был совершить диверсию в тылу ВСУ на Кураховском направлении.

– Диверсант, который был в гражданской одежде, оказался рядовым 3-го батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады Андрей Б., – сообщает пресс-центр ООС.

Ему не удалось обойти украинские позиции с фланга – боевика задержали и допросили в разведке Объединенных сил.

Читайте: Под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун

Напомним, за последние сутки в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов вражеских снайперов один военный погиб, двое получили ранения.

Источник: ООС

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Представитель ОБСЕ встретился в Донецке с украинскими заложниками
Силы ООС потеряли бойца и уничтожили четырех оккупантов
На Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ
КПВВ Марьинка закрыли из-за обстрела снайпера – ранен военный
Тысячи людей прощаются на коленях: похороны Яны Червоной в Харькове
ВСУ уничтожили двух боевиков и вражескую БМП на Донбассе
Закрытие нерегулярных авиарейсов: РФ предлагает Украине переговоры
Россия перебросила на Донбасс новейшие системы вооружения
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка