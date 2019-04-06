Вблизи позиций одного из подразделений Объединенных сил ночью задержали очередного диверсанта российско-оккупационных войск.

Украинские военные около 3.00 задержали у своих позиций боевика 100-й отдельной мотострелковой бригады, который должен был совершить диверсию в тылу ВСУ на Кураховском направлении.

– Диверсант, который был в гражданской одежде, оказался рядовым 3-го батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады Андрей Б., – сообщает пресс-центр ООС.

Ему не удалось обойти украинские позиции с фланга – боевика задержали и допросили в разведке Объединенных сил.

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Напомним, за последние сутки в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов вражеских снайперов один военный погиб, двое получили ранения.

Источник: ООС