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Факты / Украина / Политика

Не на стадионе: Луценко предложил новое место для дебатов

Генпрокурор Юрий Луценко предложил проводить предвыборные дебаты в библиотеке.

Не на стадионе: Луценко предложил новое место для дебатов

Юрий Луценко предлагает теледебаты кандидатов в президенты проводить в библиотеке, а перед этим – подавать годовую декларацию прочитанных книг.

– Я за дебаты в библиотеке. С предварительной подачей годовых деклараций прочитанных книг, – написал генпрокурор в Facebook.

Читайте: Как Зеленский и Порошенко анализы сдавали – фотожабы

На дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК Олимпийский предварительно придется потратить около 1 миллиона долларов.

Факты ICTV собрали самую важную информацию про возможные дебаты Порошенко и Зеленского.

ИсточникЮрій Луценко

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