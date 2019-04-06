Генпрокурор Юрий Луценко предложил проводить предвыборные дебаты в библиотеке.

Юрий Луценко предлагает теледебаты кандидатов в президенты проводить в библиотеке, а перед этим – подавать годовую декларацию прочитанных книг.

– Я за дебаты в библиотеке. С предварительной подачей годовых деклараций прочитанных книг, – написал генпрокурор в Facebook.

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На дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК Олимпийский предварительно придется потратить около 1 миллиона долларов.

Факты ICTV собрали самую важную информацию про возможные дебаты Порошенко и Зеленского.

Источник: Юрій Луценко